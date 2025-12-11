Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, Dedé deixou uma dica para o técnico Fernando Diniz às vésperas da semifinal contra o Fluminense, nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã. O ex-jogador alertou o treinador sobre a importância de adotar um jogo simples, compacto e inteligente para evitar riscos no duelo decisivo.

- Uma coisa que eu acho. Eu amo o formato do Diniz em relação a jogos, isso não é uma crítica. Mas um ponto de alguém que já viveu muito a Copa do Brasil: fazer o mais simples possível na Copa do Brasil, te garante melhor resultado. Tem que ser o mais simples, um time firme - iniciou Dedé.

- Eu acho que ele não vai seguir o estilo do Brasileirão, acho que ele vai montar um time mais compacto. Não pode se empolgar, por exemplo, viu brecha e querer tirar um defensor para colocar um atacante. Essa é a hora que deslancha tudo. Tem que ser muito inteligente para formar o time, isso e sei que ele manja muito, e agir durante a partida - indicou o melhor esquema para o Vasco.

Dedé conquistou a Cpoa do Brasil de 2011 com o Vasco (Foto: Cristiano Andujar)

Mais informações do confronto

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição. O Corinthians surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e leva a vantagem para São Paulo.