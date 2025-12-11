Torcedores do Vasco apostam em herói improvável contra o Fluminense

Apoiado na sina dos heróis improváveis, a torcida do Vasco já escolheu sua aposta contra o Fluminense: Pumita Rodríguez. O uruguaio ganha uma nova chance na lateral-esquerda após a lesão do titular Lucas Piton e busca repetir o bom desempenho.

Contra o Botafogo, nas quartas de final da Copa do Brasil, o ponta substituiu Lucas Piton, que sentiu dores durante a partida e precisou ser substituído. O uruguaio teve uma boa atuação na ocasião.

Nesta quinta-feira (11), Vasco e Fluminense escrevem o primeiro capítulo da semifinal da Copa do Brasil, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco.

Pumita ganha chance como titular do Vasco em decisão

Mesmo com concorrentes naturais da posição, como Leandrinho e Victor Luis, Puma ganhou a confiança da comissão técnica e será novamente titular no confronto decisivo (Vasco x Fluminense). A versatilidade e a capacidade física do uruguaio têm sido fatores determinantes para essa escolha.

Quando acionado pela esquerda, Puma correspondeu bem, chegando a receber elogios públicos do técnico Fernando Diniz, que destacou o desempenho do jogador após o clássico contra o Flamengo, em setembro.

Em 2025, pelo Vasco , Puma já disputou 39 partidas, sendo oito delas como lateral-esquerdo, mostrando evolução e firmeza na função improvisada. A atuação segura do jogador poderá ser decisiva na busca pela vaga na final da Copa do Brasil, especialmente diante de um adversário que exige equilíbrio e intensidade pelos lados do campo.

Puma ganha nova chance na lateral-esquerda e busca repetir bom desempenho (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)

