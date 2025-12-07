Libertadores ou Sul-Americana: Vasco garante vaga em competição continental
Cruz-Maltino cai posições no Brasileirão, mas não perde classificação
Apesar da derrota por goleada para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, neste domingo (7), o Vasco garantiu vaga em competição continental em 2025. Se o Cruz-Maltino vencer a Copa do Brasil, será a Libertadores. Caso um dos outros três for o campeão (Cruzeiro, Fluminense ou Corinthians), disputará a Copa Sul-Americana em 2026.
O torcedor pode estranhar, porque a tabela mostra a equipe de Fernando Diniz, 14ª colocada, fora da zona de classificação continental do Brasileiro (1º ao 13º). A questão, porém, é que isso mudará assim que terminar a Copa do Brasil. Os três concorrentes vascaínos estão acima do Vasco na tabela e, por isso, "cederão" uma vaga a mais se levantarem a taça.
Tabela dos classificados para a Sul-Americana**
*Em caso de vitória de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o São Paulo irá para a Libertadores
*Em caso de vitória de Corinthians ou Vasco na Copa do Brasil, o vencedor irá para a Libertadores
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
São Paulo (8º)
51
14
- 4
Grêmio (9º)
49
13
- 3
Bragantino (10º)
48
14
- 12
Atlético-MG (11º)
48
12
- 1
Santos (12º)
47
12
- 5
Corinthians (13º)
47
12
- 5
Vasco (14º)
45
13
- 5
Vasco poupa na última rodada do Brasileirão
Com a Copa do Brasil como prioridade máxima, Fernando Diniz não levou sete dos 11 titulares do jogo anterior para o duelo com o Atlético-MG deste domingo (7), na Arena MRV. Para pior, Hugo Moura foi expulso no primeiro tempo. O Galo, então, venceu o Cruz-Maltino por 5 a 0, com muita facilidade. Os gols foram marcados por Junior Alonso, Hulk Dudu (2x) e Victor Luís (contra). Além do objetivo de levantar a taça ao fim do ano, o time carioca priorizou o torneio mata-mata pela grande premiação: serão no mínimo R$ 33 milhões se for para a final.
Possível calendário vascaíno na Copa do Brasil
Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h
Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Fluminense x Vasco - 20h30
Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir
Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir
