imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Libertadores ou Sul-Americana: Vasco garante vaga em competição continental

Cruz-Maltino cai posições no Brasileirão, mas não perde classificação

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
18:32
Rayan, craque do Vasco, celebra gol contra o Internacional em goleada no Brasileirão (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da derrota por goleada para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, neste domingo (7), o Vasco garantiu vaga em competição continental em 2025. Se o Cruz-Maltino vencer a Copa do Brasil, será a Libertadores. Caso um dos outros três for o campeão (Cruzeiro, Fluminense ou Corinthians), disputará a Copa Sul-Americana em 2026.

O torcedor pode estranhar, porque a tabela mostra a equipe de Fernando Diniz, 14ª colocada, fora da zona de classificação continental do Brasileiro (1º ao 13º). A questão, porém, é que isso mudará assim que terminar a Copa do Brasil. Os três concorrentes vascaínos estão acima do Vasco na tabela e, por isso, "cederão" uma vaga a mais se levantarem a taça.

Tabela dos classificados para a Sul-Americana**
*Em caso de vitória de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o São Paulo irá para a Libertadores
*Em caso de vitória de Corinthians ou Vasco na Copa do Brasil, o vencedor irá para a Libertadores

TimePontosVitóriasSaldo de gols

São Paulo (8º)

51

14

- 4

Grêmio (9º)

49

13

- 3

Bragantino (10º)

48

14

- 12

Atlético-MG (11º)

48

12

- 1

Santos (12º)

47

12

- 5

Corinthians (13º)

47

12

- 5

Vasco (14º)

45

13

- 5

Vasco poupa na última rodada do Brasileirão

Com a Copa do Brasil como prioridade máxima, Fernando Diniz não levou sete dos 11 titulares do jogo anterior para o duelo com o Atlético-MG deste domingo (7), na Arena MRV. Para pior, Hugo Moura foi expulso no primeiro tempo. O Galo, então, venceu o Cruz-Maltino por 5 a 0, com muita facilidade. Os gols foram marcados por Junior Alonso, Hulk Dudu (2x) e Victor Luís (contra). Além do objetivo de levantar a taça ao fim do ano, o time carioca priorizou o torneio mata-mata pela grande premiação: serão no mínimo R$ 33 milhões se for para a final.

Hulk comemora gol do Galo contra o Vasco na última rodada do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno / Agif / Gazeta Press)
Possível calendário vascaíno na Copa do Brasil

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir

