Vasco nunca perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil; veja retrospecto

O Clássico dos Gigantes entre Vasco da Gama e Fluminense ganha mais um capítulo decisivo nesta quinta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além do peso natural do confronto, o duelo carrega um ingrediente histórico: o Tricolor jamais venceu o Cruzmaltino na competição nacional. Em quatro encontros, foram três empates e uma vitória vascaína.

Histórico Vasco X Fluminense na Copa do Brasil

Primeiros capítulos: oitavas de final de 2000

O primeiro embate entre os rivais pela Copa do Brasil aconteceu nas oitavas de final da edição de 2000 — e ficou marcado pela intensidade. No jogo de ida, no Maracanã, Vasco e Fluminense empataram em 2 a 2 em uma partida movimentada, com três expulsões (duas para o Vasco e uma para o Tricolor). Agnaldo e Magno Alves abriram o placar para o Flu, mas Edmundo, grande destaque daquele confronto, marcou os dois gols vascaínos.

Na partida de volta, em São Januário, um novo empate — desta vez por 1 a 1. Pedrinho, hoje presidente do Vasco, balançou as redes pelo Cruzmaltino, enquanto o zagueiro Régis marcou para o Fluminense. Na época, o critério de gol fora de casa ainda estava em vigor, e o Tricolor acabou avançando graças aos gols marcados no Maracanã. Posteriormente, o Fluminense seria eliminado pelo Atlético-MG na semifinal.

Reedição na semifinal de 2006

O reencontro pela Copa do Brasil ocorreu seis anos depois, em 2006, desta vez em uma semifinal. O equilíbrio também marcou o primeiro jogo, que terminou 1 a 1, com gols de Valdiram para o Vasco e Petkovic para o Fluminense.

Na partida de volta, porém, o Gigante da Colina levou a melhor. No fim da partida, Edílson "Capetinha" decidiu para o Vasco, garantindo a classificação cruzmaltina para a final daquela edição. O time vascaíno acabaria superado pelo Flamengo na decisão.

Edilson na partida contra o Fluminense (Foto: Ricardo Cassiano/ Lancepress; Digital)

Tabu mantido e expectativa renovada

Com três empates e uma vitória vascaína, o Fluminense segue sem vencer o rival na história da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, as equipes escrevem mais um capítulo do confronto — agora valendo vaga na grande final do torneio.

