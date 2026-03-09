Com Renato Gaúcho, jogadores pouco usados por Diniz podem ganhar espaço no Vasco

O Vasco vive um novo momento após a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. Contratado para substituir Fernando Diniz na última semana, o treinador iniciou seu trabalho com a promessa de reorganizar o sistema defensivo e implementar mudanças táticas que podem beneficiar atletas que vinham sendo pouco utilizados.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: Vasco busca volante para a sequência da temporada

Durante sua coletiva de apresentação, Renato destacou que o primeiro passo será tornar o time mais sólido defensivamente.

— Antes, precisamos nos armar para não tomar tantos gols. Vou começar a treinar o esquema no sábado, com o coletivo, para colocar as minhas ideias — afirmou o treinador.

Renato Gaúcho em seu primeiro treino no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário

Uma das principais mudanças deve acontecer na formação da equipe. O Vasco vinha atuando no esquema 4-2-3-1 sob o comando de Diniz, mas Renato tende a implementar um 4-4-2, com maior presença de volantes no meio-campo.

continua após a publicidade

Com isso, jogadores que perderam espaço ao longo de 2026 podem voltar a ganhar oportunidades. É o caso de Tchê Tchê e Hugo Moura, que devem se beneficiar da presença de três volantes na nova estrutura tática.

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Outra possível mudança envolve a lateral direita. Paulo Henrique, que terminou a passagem de Diniz como reserva de Puma Rodríguez, pode voltar à equipe titular com o novo treinador.

No setor ofensivo, o atacante David também pode ganhar mais minutos em campo. Próximo de deixar o clube no início do ano para o Vitória, o jogador deve ser testado como centroavante. A mudança ocorre em meio ao desempenho abaixo do esperado dos atacantes Spinelli e Brenner.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.