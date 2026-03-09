menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com Renato Gaúcho, jogadores pouco usados por Diniz podem ganhar espaço no Vasco

Novo treinador aposta em reorganização defensiva

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
04:00
Renato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraRenato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco vive um novo momento após a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. Contratado para substituir Fernando Diniz na última semana, o treinador iniciou seu trabalho com a promessa de reorganizar o sistema defensivo e implementar mudanças táticas que podem beneficiar atletas que vinham sendo pouco utilizados.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: Vasco busca volante para a sequência da temporada

Durante sua coletiva de apresentação, Renato destacou que o primeiro passo será tornar o time mais sólido defensivamente.

— Antes, precisamos nos armar para não tomar tantos gols. Vou começar a treinar o esquema no sábado, com o coletivo, para colocar as minhas ideias — afirmou o treinador.

Renato Gaúcho em seu primeiro treino no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho em seu primeiro treino no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Vasco x Palmeiras: confira informações sobre ingressos para o jogo em São Januário

Uma das principais mudanças deve acontecer na formação da equipe. O Vasco vinha atuando no esquema 4-2-3-1 sob o comando de Diniz, mas Renato tende a implementar um 4-4-2, com maior presença de volantes no meio-campo.

continua após a publicidade

Com isso, jogadores que perderam espaço ao longo de 2026 podem voltar a ganhar oportunidades. É o caso de Tchê Tchê e Hugo Moura, que devem se beneficiar da presença de três volantes na nova estrutura tática.

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Outra possível mudança envolve a lateral direita. Paulo Henrique, que terminou a passagem de Diniz como reserva de Puma Rodríguez, pode voltar à equipe titular com o novo treinador.

No setor ofensivo, o atacante David também pode ganhar mais minutos em campo. Próximo de deixar o clube no início do ano para o Vitória, o jogador deve ser testado como centroavante. A mudança ocorre em meio ao desempenho abaixo do esperado dos atacantes Spinelli e Brenner.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias