Vasco e Prefeitura do Rio encaminham redação final do potencial construtivo de São Januário

O Vasco deu mais um passo importante para a reforma de São Januário. Na terça-feira (10), Pedrinho, presidente do clube, se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para discutir o decreto que regulamenta a venda do potencial construtivo do estádio. A redação final foi encaminhada à Procuradoria Geral do Município. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.

A lei do potencial construtivo ainda não foi regulamentada, uma vez que precisava de ajustes. O projeto não envolve somente São Januário, mas também toda a região do entorno do estádio.

Na reunião entre a diretoria do Vasco e Eduardo Paes, foi decidido que um integrante da equipe do prefeito será nomeado para tratar com o clube as questões relacionadas às obras.

A lei do potencial construtivo tem um artigo que determina que em até 180 dias o Vasco apresente o projeto básico da reforma à Prefeitura. Com isso, deve garantir a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental da obra, para possibilitar a avaliação do custo e definir os métodos e prazo da execução.

O Vasco está dentro do prazo. Após os primeiros 180 dias, o Cruz-Maltino terá o mesmo período para apresentar o projeto executivo. Ou seja, o plano de obra.

Fachada de como deve ficar São Januário após a reforma (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

Entenda o que é potencial construtivo, lei que permite reforma do estádio do Vasco

O potencial construtivo consiste no quanto você pode construir num terreno da sua propriedade, desde que seja respeitada a zona que pertence o local. Cada cidade tem um plano diretor com as características das regiões e regras próprias para construção.

O processo já foi realizado em diversas oportunidades no próprio Rio de Janeiro. A região portuária é um exemplo disso. Um projeto de revitalização do Centro do Rio também está sendo feito de maneira idêntica.

