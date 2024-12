*Em atualização

O Vasco encaminhou acordo com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo. Segundo informações apuradas pelo Lance!, em parceria com o CriaLab "NewsColina", a expectativa é que o clube assine com a empresa em 2025 para vestir a camisa cruz-maltina em 2026.

O Lance! também apurou que a ideia entre o Vasco e a Nike é de uma parceria ampla com local de destaque para o clube nas lojas da empresa e parceiras como a Centaurus. Além disso, o acordo há a possibilidade de criação de uma loja "Vasco Nike".

A informação sobre a aproximação entre Vasco e Nike foi divulgada primeiramente por Rodrigo Silvério.

Recentemente, em entrevista coletiva, o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeo, contou que o contrato com a Kappa foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2025. No entanto, o dirigente deixou em aberto a possibilidade do clube ter um novo fornecedor de material esportivo a partir de 2026.

- Quando tivemos o advento da medida liminar, e houve o início desse processo de gestão liderado pelo presidente Pedrinho, nos deparamos com uma situação absolutamente inusitada no futebol, que é estarmos na metade de 2024, termos um contrato de fornecimento de material que termina em 31 de dezembro e não haver negociação para extensão desse contrato ou um novo fornecedor. As fábricas precisam, por via de regra, de um ano, um ano e meio de antecedência para programar suas produções. Com base nisso, tivemos várias marcas globais com interesse no Vasco. A potencialidade, a força do clube é algo impressionante para quem chega de fora para entrar nesse processo de gestão. Entendemos que nesse momento era prudente que fizéssemos uma extensão do contrato da Kappa ao longo de 2025. Ela ficará conosco até 31 de dezembro de 2025 por uma questão de segurança e também abastecimento. Aí sim, em 2026, teremos ou uma nova extensão com a Kappa ou um novo fornecedor de material esportivo. Estamos trabalhando intensamente com a antecedência que o tema requer.