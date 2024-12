Saiba a programação para reapresentação do Vasco visando 2025

A temporada acabou de terminar e o Vasco já tem data prevista para retornar aos trabalhos visando 2025. O grupo terá praticamente um mês de descanso até voltar aos treinamentos.

O elenco principal do Vasco voltará no dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino faz a primeira partida, no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu no dia 12.

O Vasco jogará o início do Campeonato Carioca com uma equipe majoritariamente formada por crias da Colina Histórica. Estes jogadores começam a preparação ainda neste ano, no dia 27 de dezembro.

Ainda há chance de alguns jogadores do elenco principal estarem integrados neste grupo repleto de crias para pegarem ritmo de jogo. São os casos de Adson, Estrella e JP.

Adson e Estrella estão se recondicionando fisicamente. O atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, em agosto. Já o meia passou por uma cirurgia para corrigir um problema no menisco do joelho direito, em junho.

JP, que foi outro jogador a operar o joelho, também deve se apresentar no dia 27. O jovem volante precisou passar por uma artroscopia após sofrer uma pancada no empate em 2 a 2 com o Criciúma.

Vasco segue em busca de um técnico para 2025

Por que a pré-temporada do Vasco será no Rio de Janeiro?

Diferentemente dos dois primeiros anos de SAF, esta pré-temporada do Vasco será no CT Moacyr Barbosa. A decisão foi tomada com base na mudança do calendário do futebol brasileiro. Os estaduais vão começar mais cedo.

Em entrevista coletiva, Pedrinho afirmou que houve reclamação por parte de jogadores e funcionários sobre a pré-temporada de 2024. O presidente do Vasco culpou Ramón Díaz e a comissão pela decisão.

- É para não correr nenhum risco, porque tivemos uma reclamação grande da pré-temporada no Uruguai, que não teve estrutura nenhuma. Dessa vez, não foi culpa da 777, foi da comissão técnica, que fez uma escolha muito errada. Foi uma escolha ruim, porque era em um resort que não tinha estrutura para fazer uma pré-temporada.

