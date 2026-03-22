O Vasco da Gama volta a campo neste domingo (22), em São Januário, para enfrentar o Grêmio, buscando manter o embalo após a vitória sobre o Fluminense e seguir em ascensão na tabela.

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Desde a chegada de Renato Gaúcho, o time vive um momento positivo e ainda não foi derrotado. Desde a chegada do técnico, o Vasco conquistou sete dos nove pontos disputados. A tendência é que o treinador repita a base da equipe titular, apostando na consistência do grupo que vem apresentando bom desempenho.

Renato Gaúcho antes da partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Affonso Andrade//Agência F8/Gazeta Press)

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A única dúvida está no setor de volância. Hugo Moura teve atuação contestada no último jogo após errar no primeiro gol do Fluminense e acabou substituído no intervalo. Com isso, Barros surge como opção após retornar de suspensão.

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A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (ou Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David.

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A expectativa é de bom público em São Januário, já que todos os ingressos colocados à venda foram comprados pela torcida cruz-maltina.

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