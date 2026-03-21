Convocações na Data Fifa podem impactar o Vasco no início de abril
Andrés Gómez defenderá a Colômbia e Puma Rodríguez servirá o Uruguai
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O Vasco teve dois jogadores convocados para a Data Fifa de março e pode sofrer com um possível desfalque no seu primeiro jogo do mês de abril. O atacante Andrés Gómez foi chamado para defender a seleção da Colômbia, enquanto o lateral-direito Puma Rodríguez integrará o elenco do Uruguai.
Após o confronto contra o Grêmio neste domingo (22), o Cruz-Maltino terá um período sem jogos oficiais e só retorna aos gramados no início de abril. A equipe tem compromisso previsto, a princípio, para a quarta-feira (1), diante do Coritiba, no Couto Pereira.
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A situação de Andrés Gómez não preocupa tanto a comissão técnica vascaína. Isso porque o último jogo da seleção colombiana está marcado para o domingo (29), contra a França, o que daria tempo suficiente para o atleta retornar ao Brasil e se reintegrar ao elenco antes da próxima partida do clube.
Por outro lado, Puma Rodríguez é motivo de atenção. O Uruguai entra em campo pela segunda vez nesta Data Fifa apenas no dia 31 de março, quando enfrenta a Argélia, em amistoso disputado no Allianz Stadium, na Itália. Com isso, a tendência é que o lateral não esteja disponível a tempo de participar do duelo contra o Coritiba, tornando-se um possível desfalque para o Gigante da Colina.
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Agenda dos convocados do Vasco na Data FIFA
Colômbia
- 26/3 (quinta-feira), 20h30: Croácia x Colômbia – Camping World Stadium
- 29/3 (domingo), 17h: Colômbia x França – Northwest Stadium
Uruguai
- 27/3 (sexta-feira), 16h45: Inglaterra x Uruguai – Wembley
- 31/3 (terça-feira), 16h30: Argélia x Uruguai – Allianz Stadium
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