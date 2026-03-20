Ex-São Paulo e Vasco estreia com gol no futebol chinês

O volante brasileiro Lucas Kal teve um início de destaque em sua nova fase no futebol chinês. Na partida de estreia pelo Nantong Zhiyun, o jogador foi fundamental para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Shijiazhuang Gongfu. Mesmo desempenhando uma função primariamente defensiva, com foco no desarme e na saída de bola, o atleta apareceu no ataque e marcou um belo gol de cabeça após uma cobrança de escanteio, deslocando o goleiro adversário. O seu desempenho na partida rendeu-lhe o prêmio de melhor jogador em campo.

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Coincidência internacional

O roteiro da estreia na China repetiu uma curiosidade marcante e recente na carreira do jogador. Quando foi contratado pelo Al-Riyadh, da Arábia Saudita, o volante também conseguiu balançar as redes logo em sua primeira partida. Ao avaliar a repetição desse feito e a premiação individual recebida no continente asiático, Lucas destacou como esse início positivo impacta a sua confiança e responsabilidade:

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— Sempre busco dar o meu melhor dentro de campo, independente do clube, do momento da competição. Tento tratar cada jogo como uma decisão e acho que essa coincidência boa, de pode estrear na Arabia e na China com gol, é muito gratificante. Que com certeza ajuda muito na adaptação em um novo país. Sobre ter sido eleito o melhor em campo, com certeza motiva. Ter o trabalho reconhecido é sempre bom e acredito que isso nos faz querer mais a cada dia, a cada jogo. Aumenta a responsabilidade, mas é algo bom, positivo e espero continuar demonstrando um bom futebol.

Lucas Kal em ação pelo Nantong Zhiyun (Foto: Divulgação)

Processo de adaptação ao novo país

Questionado sobre os desafios de atuar e viver na China, Lucas Kal demonstrou uma postura otimista e focada em superar rapidamente as barreiras naturais de uma mudança internacional. O jogador reconheceu as dificuldades iniciais extracampo, mas garantiu estar totalmente aberto para se integrar à nova realidade o mais breve possível:

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— No começo é sempre um pouco mais difícil. Tem a questão do idioma, da alimentação diferente, uma cultura nova. Mas estou sempre aberto, sempre disposto a fazer de tudo pra me adaptar o mais rápido possível e poder demonstrar isso dentro de campo — concluiu o atleta.

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