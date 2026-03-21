No Vasco, Renato Gaúcho projeta jogo com clube que o projetou

Um dos maiores ídolos da história do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho vai enfrentar o clube que o projetou neste domingo (22), quando o Vasco recebe o tricolor em São Januário. O reencontro é bastante esperado, mas o técnico vascaíno já deixou claro que a relação de carinho que tem com o tricolor do Sul ficará apenas do lado de fora do campo.

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— Mais uma partida difícil, conheço bem o grupo do Grêmio. Me sinto lisonjeado por ser um dos grandes ídolos da história do clube. Fiz história como jogador e treinador, mas estou do outro lado hoje — recordou Renato Gaúcho, após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Fluminense, na quarta-feira (18).

Pelo Grêmio, o hoje treinador do Vasco conquistou a Libertadores da América como jogador, em 1983, e técnico, em 2017. Em 2019, o clube gaúcho inaugurou uma estátua na Arena em homenagem ao ídolo.

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Todo esse reconhecimento, porém, não será levado em conta pelo treinador no jogo deste domingo, às 16h (de Brasília).

— Sou um profissional, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Grêmio. Tenho certeza que o torcedor entende. Mas hoje estou no Vasco, sou pago pelo Vasco e no domingo vamos querer ganhar para subir na tabela — reafirmou o treinador.

Renato Gaúcho aproveitou para convocar a torcida — e, nessa sexta-feira (20), o Vasco informou que todos os ingressos para a partida foram vendidos.

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— Domingo não vai ter lugar para mosquito em São Januário. A torcida vai estar lá para apoiá-los. O torcedor está empolgado graças a eles. É continuar nesta entrega dentro do campo.

Com oito pontos, o Vasco inicia a rodada na décima colocação do Brasileirão. O Grêmio está em sétimo, com 11 pontos conquistados.