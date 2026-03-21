Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Gigante da Colina e Tricolor se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília)
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Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
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Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Grêmio para o confronto?
O Vasco chega embalado para o confronto após somar sete pontos nas últimas três partidas. A equipe vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho, que ainda não sabe o que é perder desde que assumiu o Cruz-Maltino. O duelo também marca um reencontro especial para o treinador, ídolo histórico do Grêmio tanto como jogador quanto como técnico.
Para a partida, o Vasco terá um reforço importante: o retorno do volante Barros, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense e volta a ficar à disposição.
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Do outro lado, o Grêmio também vive um bom momento e chega com uma sequência de oito jogos de invencibilidade. Na última rodada, a equipe gaúcha conquistou os três pontos sobre o Vitória.
O técnico Luís Castro, no entanto, terá um problema importante para escalar o time. O lateral Marlon sofreu uma grave fratura no tornozelo e deve desfalcar a equipe por cerca de cinco meses. Com isso, Caio Paulista aparece como o principal candidato para assumir a posição na partida.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa
🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.
Provável escalação do Grêmio
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Millán (Freytes) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
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