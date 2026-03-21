Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo VAS GRE 8ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domigno, 22 de março de 2026 Local São Januário Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES) Var José Cláudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam Vasco e Grêmio para o confronto?

O Vasco chega embalado para o confronto após somar sete pontos nas últimas três partidas. A equipe vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho, que ainda não sabe o que é perder desde que assumiu o Cruz-Maltino. O duelo também marca um reencontro especial para o treinador, ídolo histórico do Grêmio tanto como jogador quanto como técnico.

Para a partida, o Vasco terá um reforço importante: o retorno do volante Barros, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense e volta a ficar à disposição.

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Do outro lado, o Grêmio também vive um bom momento e chega com uma sequência de oito jogos de invencibilidade. Na última rodada, a equipe gaúcha conquistou os três pontos sobre o Vitória.

O técnico Luís Castro, no entanto, terá um problema importante para escalar o time. O lateral Marlon sofreu uma grave fratura no tornozelo e deve desfalcar a equipe por cerca de cinco meses. Com isso, Caio Paulista aparece como o principal candidato para assumir a posição na partida.

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Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Grêmio

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Millán (Freytes) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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