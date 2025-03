Filipe Luís, do Flamengo, enaltece Bruno Henrique e acha Vasco ‘subestimado’

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu a partida de Bruno Henrique, que garantiu a vitória rubro-negra em um bonito chute de fora da área.

- É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e só no campo, com números, com títulos, com sacrífico pelo time e companheiros. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo - disse o treinador.

Filipe Luís chama a atenção para o time do Vasco

O treinador rubro-negro fez questão de chamar a atenção para o Vasco, principalmente o meio-campo.

- Esse time do Vasco é subestimado. O meio campo que entrou hoje contra a gente é de qualidade. Meus jogadores souberam competir e passar pelas fases do jogo. Não é fácil ganhar e continuar ganhando. Eu valorizo muito - afirmou.

O que vem por aí?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Antes disso, porém, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.