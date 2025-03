Vegetti diz que Bruno Henrique ‘chuta mal’ em gol; jogador do Flamengo responde

O atacante vascaíno Pablo Vegetti falou sobre a finalização do flamenguista Bruno Henrique na saída de campo do clássico deste sábado (1º). O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março, no Maracanã.

Após o apito final, o atacante do Vasco Pablo Vegetti concedeu entrevista na beira do gramado bastante irritado com o revés do Cruz-Maltino. O argentino se mostrou frustrado com a arbitragem e também menosprezou a finalização do autor do gol do Flamengo, Bruno Henrique:

- Faltou coragem do juiz para expulsar Wesley, mas a gente sabe como é sempre. Com o Flamengo é sempre isso. Foram dois lances que marcaram a partida. A expulsão do Wesley, que não foi. E o gol de Bruno Henrique, que chutou mal, mas acabou fazendo gol.

Vegetti em Vasco x Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Resposta de Bruno Henrique, autor do gol do Flamengo

Logo após a declaração do "Pirata", quem passou para dar entrevista na beira do gramado foi Bruno Henrique. O jogador valorizou a vantagem construída pelo Rubro-Negro e defendeu seu gol.

- Ele é atacante, ele sabe que a gente ali na frente tem que ter calma, olhar o goleiro e finalizar. Foi onde eu fui feliz, olhei o (Léo) Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol - disse Bruno, que completou:

- Muito feliz por estar marcando mais uma vez. Meu gol de número 99 com o Flamengo e no clássico. Só tenho a agradecer meus companheiros, que fizeram uma grande partida. Sem a nossa defesa, sem os nossos companheiros da linha de trás, não seria possível. O Filipe sempre brinca para a gente. Um time que quer conquistar o título tem que jogar defensivamente e jogar ofensivamente também. A gente está conseguindo fazer isso em todos os jogos e hoje, mais uma vez, fizemos isso e conseguimos sair daqui com o primeiro jogo ganho.

O que vem por aí?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Mas, antes disso, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.