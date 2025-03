Léo Pereira, do Flamengo, classifica postura do Vasco como ‘controversa’

Com a vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Vasco no Estádio Nilton Santos, torcedores rubro-negros provocaram os vascaínos por conta da escolha do mando de campo da partida. O zagueiro Léo Pereira abordou o tema, e classificou a atitude do clube de São Januário como adversa.

- A gente tem que acreditar que esses jogadores que votaram contra o sintético não gostaram de jogar aqui hoje, então é mais ou menos por aí. Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana, a gente sabia que eles iriam mudar o jogo para cá, e a gente não tem muito o que fazer para a gente ter o nosso controle, a gente tem que controlar aquilo que dá o nosso alcance, que é treinar bem, se preparar o máximo e dar o nosso melhor no campo, independente do local - iniciou.

- O Brasileirão vai começar agora e a gente vai jogar o metade dele fora, então a gente não pode escolher também gramado, não pode escolher estádio. É claro que a gente é um pouco confuso porque eles pedem para jogar no Maracanã, e aí agora eles mudaram para o Luton Santos, então é um pouco controverso essa parte, mas a gente tem que focar no que a gente pode controlar - completou.

O que vem por aí para o Flamengo?

Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 8, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Antes disso, porém, o Cruz-Maltino encara o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Já o Rubro-Negro terá a semana livre.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

JOGO 1 - SEMIFINAL - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: sábado, 01 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (RJ)

🥅 Gols: Bruno Henrique 67'

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton (Vasco); Erick Pulgar (Flamengo); Wesley (Flamengo); Vegetti (Vasco); João Victor (Vasco); Matheus Carvalho (Vasco);