O Vasco retoma os trabalhos nesta segunda-feira (23) visando o restante da temporada. Ainda sem reforços, o elenco cruz-maltino se reapresenta no CT Moacyr Barbosa.

Os jogadores do Vasco receberam 10 dias de férias após a vitória sobre o São Paulo, na 12ª rodada do Brasileirão. A liberação fez parte do planejamento do Departamento de Futebol. Com isso, o início de 2026 será antecipado, já que o calendário do ano que vem também será apertado.

Durante a preparação, o Vasco fará um amistoso contra o Montevideo Wanderes, do Uruguai, no dia 5 de julho, em Natal. Além de enfrentar a equipe uruguaia, o Cruz-Maltino também deve enfrentar outros times em jogos-treino.

Expectativa não cumprida

O torcedor esperava que o Vasco pudesse se reapresentar já com reforços. No entanto, a expectativa não foi cumprida.

No dia 3 de junho, quando o Vasco ainda sequer tinha um diretor de futebol, o CEO Carlos Amodeo disse que o objetivo era de que tivessem movimentações no mercado a partir de sábado (21). O desejo da diretoria era de que os reforços se apresentassem junto ao elenco para se entrosarem com o grupo e estarem aptos na primeira partida após o Mundial.

- Nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações do mercado, para que, aí sim, os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período e sejam registrados a partir do dia 10, para poder jogar contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato - afirmou Carlos Amodeo na época.

Prioridades definidas no mercado

Apesar de Admar Lopes não revelar, o Vasco tem o setor ofensivo como a prioridade para reforçar o time. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o clube está em busca de atacante que atue pelo lado do campo e volante. A chegada de um meia não está descartada, já que Coutinho é o único homem responsável pela criação, e Payet deixou o Cruz-Maltino.