menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco dá ‘pontapé inicial’ para reforma de São Januário

Clube realiza estudos para analisar as condições do solo e determinar a fundação adequada

São Januário recebe o duelo entre Vasco e Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraSão Januário recebe o duelo entre Vasco e Corinthians neste domingo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
15:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco iniciou na última quinta-feira (21) os estudos preliminares para a reforma de São Januário, seu estádio histórico no Rio de Janeiro. A ação marcou o primeiro passo concreto para o projeto, com a realização de sondagens e análises da fundação do solo, essenciais para entender a estrutura subterrânea e definir o tipo de fundação necessária.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Conheça Andrey Fernandes, promessa do Vasco que brilha pela Seleção Sub-17

Segundo o 2º vice-presidente geral do clube, Renato Brito, o estudo do solo permitirá estimar com mais precisão o custo da obra e a capacidade futura do estádio.

- É o pontapé inicial, sem dar nenhuma garantia, mas muito importante para saber o custo e o tipo de fundação que será necessária. Também vamos realizar um estudo de drone para entender toda a região, que comporá o estudo financeiro - explicou Renato Brito.

continua após a publicidade

➡️ Pedrinho discursa em comemoração de aniversário do Vasco: ‘Precisamos nos unir’

Renato Brito, 2º vice-presidente geral do clube, em entrevista a VascoTV (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️  Ingressos para Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil estão esgotados

A diretoria do Vasco prevê que as obras possam começar em janeiro de 2026, dependendo da confirmação da entrada de recursos referentes à venda de potenciais direitos construtivos, ainda em negociação. Esses valores são considerados fundamentais para viabilizar o projeto e definir com clareza a extensão das reformas e ajustes de capacidade do estádio.

➡️ Veja as chances de rebaixamento do Vasco no Brasileirão após derrota para o Juventude

Apesar de ainda não haver definições finais sobre o projeto, o clube se mostra confiante. A expectativa é que, com a conclusão das reformas, São Januário aumente sua capacidade e se torne novamente um palco moderno para o futebol e eventos do Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias