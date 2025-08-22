Vasco dá ‘pontapé inicial’ para reforma de São Januário
Clube realiza estudos para analisar as condições do solo e determinar a fundação adequada
O Vasco iniciou na última quinta-feira (21) os estudos preliminares para a reforma de São Januário, seu estádio histórico no Rio de Janeiro. A ação marcou o primeiro passo concreto para o projeto, com a realização de sondagens e análises da fundação do solo, essenciais para entender a estrutura subterrânea e definir o tipo de fundação necessária.
Segundo o 2º vice-presidente geral do clube, Renato Brito, o estudo do solo permitirá estimar com mais precisão o custo da obra e a capacidade futura do estádio.
- É o pontapé inicial, sem dar nenhuma garantia, mas muito importante para saber o custo e o tipo de fundação que será necessária. Também vamos realizar um estudo de drone para entender toda a região, que comporá o estudo financeiro - explicou Renato Brito.
A diretoria do Vasco prevê que as obras possam começar em janeiro de 2026, dependendo da confirmação da entrada de recursos referentes à venda de potenciais direitos construtivos, ainda em negociação. Esses valores são considerados fundamentais para viabilizar o projeto e definir com clareza a extensão das reformas e ajustes de capacidade do estádio.
Apesar de ainda não haver definições finais sobre o projeto, o clube se mostra confiante. A expectativa é que, com a conclusão das reformas, São Januário aumente sua capacidade e se torne novamente um palco moderno para o futebol e eventos do Vasco.
