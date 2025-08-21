menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Pedrinho discursa em comemoração de aniversário do Vasco: ‘Precisamos nos unir’

Presidente cruz-maltino exalta trabalho da atual diretoria

Pedrinho - Vasco
imagem cameraPedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Colina em Foco)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
21:59
Presidente do Vasco, Pedrinho discursou em São Januário nesta quinta-feira (21), durante comemoração do aniversário de 127 anos do clube. O mandatário falou em "união", lamentou a derrota para o Juventude e exaltou o trabalho feito pela atual diretoria cruz-maltina.

➡️ Vasco recebe milhões por transferência de Douglas Luiz, da Juventus ao Nottingham Forest

— O Vasco vive um momento que nós, como instituição, precisamos nos unir. Eu acho que já passou da hora da gente entender que o bem maior é o bem do Vasco. A gente está numa luta de reconstrução do clube. Não é fácil, todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube, e o nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo, com o sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente. A gente está numa busca realmente diária para uma reestruturação completa do clube. É um trabalho que às vezes não é perceptível para as pessoas, porque é muito interno, mas é um trabalho árduo, duro e com o objetivo de reconstruir. Obviamente que a gente não vai conseguir dar uma resposta positiva em todas as áreas, mas a honestidade, a integridade, a luta tem acontecido de forma diária — disse Pedrinho.

— Então, hoje estar à frente aqui representando todos vocês é uma responsabilidade enorme, principalmente o torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Poderíamos estar aqui hoje um pouco mais felizes se nós tivéssemos conseguido uma vitória ontem, porque o futebol é o que comanda tudo isso. Mas eu acho que o importante é o projeto e o processo que a gente vai ter que passar para reestruturar e botar o Vasco no seu dedo do lugar. Então, nós não podemos deixar de comemorar o aniversário do Vasco, que é o mais importante — concluiu o presidente cruz-maltino.

Além de Pedrinho, estiveram presentes na tradicional alvorada em São Januário de aniversário membros da diretoria e alguns torcedores do Vasco.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho discursa durante apresentação de Coutinho em São Januário
Presidente do Vasco, Pedrinho discursa durante apresentação de Coutinho em São Januário (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)

