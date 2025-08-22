Ingressos para Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil estão esgotados
Equipes se enfrentam na próxima quarta (27) em busca de uma vaga na semifinal
O Vasco da Gama anunciou que os ingressos para a partida de ida contra o Botafogo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, estão esgotados. O jogo acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, com expectativa de receber cerca de 21 mil torcedores.
O sorteio da competição colocou os rivais cariocas frente a frente em uma fase decisiva. Em confrontos de mata-mata, o Botafogo tem vantagem histórica sobre o Cruz-Maltino. Ao todo são 15 duelos entre Vasco e Botafogo em mata-matas. 14 desses são pelo Campeonato Carioca e 12 foram finais. Pela Copa do Brasil, esta será apenas a segunda vez que os clubes se enfrentam.
O primeiro encontro ocorreu em 2020, na quarta fase da competição. Na ocasião, o duelo terminou empatado por 0 a 0 no jogo de ida, mas o Botafogo levou a melhor na volta, vencendo por 1 a 0, com gol de Matheus Babi, e eliminando o Vasco.
Após o confronto em São Januário, os rivais voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, em duelo que definirá o classificado para a semifinal. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Bahia.
Nilton Santos com capacidade total no jogo da volta
O clássico entre Botafogo e Vasco, no dia 11 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, será disputado no Estádio Nilton Santos com capacidade total liberada para o público. O local receberia o show da banda americana Green Day dois dias antes, mas o evento foi cancelado devido à inviabilidade de desmontar a estrutura a tempo da partida.
A direção alvinegra não cogitou mudar o mando de campo, mas exigiu que o estádio fosse entregue integralmente dois dias depois do show. A produtora avaliou que não seria possível cumprir o prazo sem comprometer setores da arena, e por isso optou pelo cancelamento da apresentação.
Prêmio milionário para quem avançar
Além da rivalidade em campo e da busca pela classificação, Vasco e Botafogo também têm de olho a premiação milionária da Copa do Brasil. Em 2025, a competição distribui o maior valor da sua história: mais de R$ 100 milhões ao campeão. A vaga nas semifinais, que será decidida após o clássico, já garante R$ 9,92 milhões aos clubes que avançarem.
📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025
Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:
- Terceira fase: R$ 2.315.250
- Oitavas de final: R$ 3.638.250
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Vice-campeão: R$ 33.075.000
- Campeão: R$ 77.175.000
