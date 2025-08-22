menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Ingressos para Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil estão esgotados

Equipes se enfrentam na próxima quarta (27) em busca de uma vaga na semifinal

Vasco x Bahia - Torcida Vasco
imagem cameraTorcida do Vasco em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
12:26
  • Matéria
  Matéria

O Vasco da Gama anunciou que os ingressos para a partida de ida contra o Botafogo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, estão esgotados. O jogo acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, com expectativa de receber cerca de 21 mil torcedores.

O sorteio da competição colocou os rivais cariocas frente a frente em uma fase decisiva. Em confrontos de mata-mata, o Botafogo tem vantagem histórica sobre o Cruz-Maltino. Ao todo são 15 duelos entre Vasco e Botafogo em mata-matas. 14 desses são pelo Campeonato Carioca e 12 foram finais. Pela Copa do Brasil, esta será apenas a segunda vez que os clubes se enfrentam.

O primeiro encontro ocorreu em 2020, na quarta fase da competição. Na ocasião, o duelo terminou empatado por 0 a 0 no jogo de ida, mas o Botafogo levou a melhor na volta, vencendo por 1 a 0, com gol de Matheus Babi, e eliminando o Vasco.

Kalou e Matheus Babi - Botafogo x Vasco
Matheus Babi comemora gol marcado contra o Vasco na Copa do Brasil 2020 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Após o confronto em São Januário, os rivais voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, em duelo que definirá o classificado para a semifinal. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Bahia.

Nilton Santos com capacidade total no jogo da volta

O clássico entre Botafogo e Vasco, no dia 11 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, será disputado no Estádio Nilton Santos com capacidade total liberada para o público. O local receberia o show da banda americana Green Day dois dias antes, mas o evento foi cancelado devido à inviabilidade de desmontar a estrutura a tempo da partida.

A direção alvinegra não cogitou mudar o mando de campo, mas exigiu que o estádio fosse entregue integralmente dois dias depois do show. A produtora avaliou que não seria possível cumprir o prazo sem comprometer setores da arena, e por isso optou pelo cancelamento da apresentação.

Prêmio milionário para quem avançar

Além da rivalidade em campo e da busca pela classificação, Vasco e Botafogo também têm de olho a premiação milionária da Copa do Brasil. Em 2025, a competição distribui o maior valor da sua história: mais de R$ 100 milhões ao campeão. A vaga nas semifinais, que será decidida após o clássico, já garante R$ 9,92 milhões aos clubes que avançarem.

📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025

Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:

  • Terceira fase: R$ 2.315.250
  • Oitavas de final: R$ 3.638.250
  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Vice-campeão: R$ 33.075.000
  • Campeão: R$ 77.175.000

  Matéria
