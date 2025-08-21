Vasco assina contrato profissional com Diego Minete, joia da base

O Vasco anunciou na última quarta-feira (20) a assinatura do primeiro contrato profissional de Diego Minete. O atacante de 16 anos firmou vínculo de três anos com o clube.

Minete se destacou nas categorias de base cruzmaltinas nas últimas temporadas. Em 2024, foi eleito o melhor jogador da Nike Premier Cup e esteve na lista inicial de convocados da Seleção Brasileira Sub-15, onde fez sua estreia.

No ano seguinte, marcou mais de 40 gols pelo Vasco, sendo 35 apenas no Sub-15, além de conquistar e terminar como artilheiro da Copa Rio, com 16 gols. Neste ano, também foi um dos destaques da equipe na Copa do Brasil Sub-17, conquistada pelo Gigante, sendo artilheiro da competição com cinco gols.

O bom desempenho pelo Cruz-Maltino levou o atacante a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, na preparação para o Sul-Americano de 2026.

