Johan Rojas chega ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com Vasco

O meia colombiano Johan Rojas chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8) para dar início aos trâmites finais antes de ser anunciado como reforço do Vasco. O jogador, que pertence ao Monterrey, do México, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta de 1h (de Brasília) e agora passará por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo com o clube até o fim da temporada.

Antes mesmo da chegada, o atleta já despertava expectativa da torcida vascaína, inclusive com interações nas redes sociais utilizando emojis do clube. Em sua primeira fala no Rio, Rojas destacou a motivação com o novo desafio.

- Acho que esse é um passo muito importante na minha carreira. Estou muito feliz por chegar a um grande clube, com muita história e vontade de ganhar. Venho para usar o máximo do meu talento e ajudar o clube a alcançar todos os objetivos - afirmou.

Johan Rojas estava no Monterrey e chega ao Vasco por empréstimo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O colombiano revelou ainda que conversou com compatriotas antes de fechar com o Vasco, especialmente com o zagueiro Carlos Cuesta. Segundo Rojas, a presença de outros jogadores do mesmo país pode facilitar o processo de adaptação.

- Com o Carlos Cuesta foi com quem mais conversei. Já tínhamos falado há algum tempo. Acho importante ter outros colombianos na equipe, isso ajuda bastante - explicou.

Por fim, Johan Rojas deixou um recado direto à torcida cruzmaltina e prometeu entrega em campo.

- Fiquem motivados. Venho para dar o melhor de mim. Esperem sempre o máximo, porque vou defender essa camisa com muita dedicação. Espero que tudo aconteça da melhor forma - concluiu o meia, que deve ser oficializado pelo clube como reforço nos próximos dias.

