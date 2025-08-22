Com a derrota por 2 a 0 para o Juventude na última quarta-feira (20), o Vasco teve as chances de rebaixamento no Brasileirão atualizadas. O Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, traça um retrato detalhado da situação do clube após o jogo atrasado da 14ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Pedrinho discursa em comemoração de aniversário do Vasco: ‘Precisamos nos unir’

De acordo com as estatísticas, a atual probabilidade do Cruz-Maltino cair para a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano é de 37,98%. Assim, o Gigante da Colina é o quinto time com mais chances de queda; Sport (85,66%), Fortaleza (68,96%), Vitória (48,01%) e Juventude (47,35%) estão em condições piores que a equipe comandada por Fernando Diniz.

A situação do Vasco, porém, já foi pior. Ao final da 19ª rodada, antes da goleada sobre o Santos, o risco de rebaixamento do clube alcançou os 47,10%. Confira abaixo a evolução das chances de queda do Cruz-Maltino em comparação com as possibilidades do Peixe e do Corinthians.

continua após a publicidade

Chances de rebaixamento de Vasco, Santos e Corinthians no Brasileirão (Foto: Lance!)

Além das chances de queda, o Gigante ainda tem 34,58% de probabilidade de terminar o Brasileirão entre a 13ª e 16ª colocações, fora de competições internacionais. Por fim, o Vasco soma 17,25% de chances de ficar entre a 5ª e a 12ª posição — com vaga para pré-Libertadores ou Sul-Americana — e apenas 0,16% de possibilidade de G-4.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como funciona o cálculo das probabilidades

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

continua após a publicidade

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

➡️ Vasco recebe milhões por transferência de Douglas Luiz, da Juventus ao Nottingham Forest