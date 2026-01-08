Torcedores do Vasco se agitam com a chegada de novo reforço: 'Do nada'

Na madrugada desta quinta-feira (8), o Vasco anunciou a contratação do meia colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey, do México. O jogador de 23 anos desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta de 1h (de Brasília) e passará por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo com o clube até o fim da temporada. Após o anúncio oficial, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

A negociação se encaixa na atual política financeira do clube, sem investimento elevado, com o objetivo de qualificar o elenco ao longo do ano. Antes mesmo de sua chegada ao Rio de Janeiro, o atleta já despertava expectativa da torcida vascaína, inclusive com interações nas redes sociais utilizando emojis do clube.

Com a chegada do primeiro reforço para a temporada de 2026, os torcedores se manifestaram nas redes sociais e mandaram mensagens de apoio ao colombiano. Confira abaixo.

Vasco anuncia a contratação de Johan Rojas

Texto por: Pedro Cobalea

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular. Destro, o colombiano pode atuar centralizado — função hoje exercida por Philippe Coutinho — ou pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. Além disso, soma convocações para a seleção colombiana sub-23 e chega a São Januário como uma opção versátil para o meio-campo e o setor ofensivo.

