Hélio de la Peña revela expectativa para Palmeiras x Botafogo no Mundial

Palmeiras x Botafogo vão agitar a tarde de sábado (29) no Mundial de Clubes da Fifa, e o Glorioso conta com uma torcida mais do que especial. O ilustre alvinegro Hélio de la Penã palpitou sobre a partida e revelou suas expectativas com o Glorioso na competição.

Um dos confrontos que mais aumentou seu nível de rivalidade nos últimos anos foi Palmeiras x Botafogo. Em 2023, os clubes disputaram o título brasileiro, e o Verdão levou a melhor depois de uma virada épica no Nilton Santos.

Em 2024, o Glorioso deu o troco conquistando o Campeonato Brasileiro, com direito a vitória no Allianz Parque nas rodadas finais, e eliminando o Palmeiras na Libertadores, que também terminou em título. Hélio de la Peña, comediante, roteirista e apresentador, comentou sobre o duelo.

- Não tem mais jogo comum entre Botafogo e Palmeiras. Quando a gente se encontra sempre é decisão.

No momento é a maior rivalidade entre times brasileiros. Brasileirão, Libertadores e agora nas oitavas do Mundial de Clubes. Quem ganha é o espectador. Vai ser jogão!

Neste sábado (28), a rivalidade nacional vai ganhar mais um capítulo histórico, e dessa vez com repercussão mundial. Pelo palpite de Hélio, o Fogão vai levar a melhor.

- Sou supersticioso, não trabalho com números. Mas estou confiante no meu Fogão. Queremos ir bem longe nesse Mundial. Meu sonho é chegar à final e voltar campeão. Sonho audacioso.

Até onde os clubes brasileiros podem chegar nesse novo Mundial de Clubes é um debate que esquentas mesas de bar pelo Brasil desde o começo do torneio. Até aqui, o Glorioso se mostrou forte com a vitória contra o Seattle Sounders, da MLS, mas principalmente com o triunfo em cima do PSG, atual campeão da Champions. Para Hélio, o céu é o limite para o Alvinegro.

- Difícil. As melhores equipes do planeta estão ali e agora viram que os brasileiros não estão de brincadeira. Os europeus estão acostumados a competir em alto nível. Deixaram de lado a arrogância, desceram do sapato alto e estão levado o torneio a sério. Mas o futebol brasileiro têm surpreendido. Quero muito que o meu Botafogo mostre a nossa força e traga esse título. Batemos o PSG, o melhor da Europa, portanto, tudo é possível. Mas não vai ser fácil. Temos que focar em um jogo após o outro.

Hélio de la Peña, botafoguense ilustre (Foto: Reprodução redes sociais)

Glorioso pode ter nova formação em Palmeiras x Botafogo

Renato Paiva tem um grande problema para o duelo do próximo sábado (28), com o Palmeiras, valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, que é a ausência de Gregore. Com dois cartões amarelos, o volante do Botafogo foi suspenso e fica fora da decisão no mata-mata. Isso abre possibilidades para mudança de formação na equipe titular.

Nos dois últimos compromissos, contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, Paiva optou por esquema com três volantes. Allan se juntou a Marlon Freitas e Gregore, e foi destaque.

Naturalmente, caso opte por manter a estrutura recente, Renato Paiva tem Newton como primeira opção. O jovem desbancou Danilo Barbosa e foi utilizado contra os dois gigantes europeus - na derrota por 1 a 0 para o Atleti, o camisa 28 teve papel importante na contenção em meio à pressão.

Nova joia pede passagem

Por outro lado, caso queira mudar a estrutura e ter mais a bola diante do Palmeiras para aumentar a criação, Paiva pode contar com Álvaro Motoro. Recém-contratado junto ao Vélez, da Argentina, o camisa oito entrou bem contra o time espanhol, mostrou personalidade e criou boas oportunidades.

Montoro daria ao Botafogo agressividade e capacidade ofensiva pelo lado esquerdo. Com isso, o técnico português poderia deslocar Savarino para o corredor central, faixa do gramado em que melhor atual com a camisa alvinegra. A formação seria: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Igor Jesus.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar, irá enfrentar o classificado do confronto entre Chelsea e Benfica.