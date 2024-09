Camisa do Vasco: veja origem das cores e evolução

O tradicional uniforme vascaíno é utilizado desde sua fundação (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







16/09/2024

A camisa preta, com a listra branca na diagonal do uniforme, juntamente com a Cruz de Malta é uma das mais reconhecidas no futebol nacional. O Vasco mantém sua identidade em sua camisa já há muito tempo e caso você queira saber tudo sobre a história e as origens do uniforme vascaíno, o Lance! te conta logo abaixo.

A camisa branca e preta do Vasco é utilizada desde os tempos de fundação do clube (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

A Origem da Camisa do Vasco

A camisa preta, juntamente com a Cruz de Cristo vermelha (que é o nome oficial da Cruz de Malta) foi proposta por um dos fundadores do clube, José Lopes de Freitas. O clube nunca mudaria suas cores após a escolha de José.

O significado das cores do uniforme vascaíno

O preto e o branco representam a ideia de que todos poderiam competir pelo clube, de todas as etnias e raças, portugueses e brasileiros (já que o clube possuía forte influência portuguesa). Outro significado para a cor preta seria o abismo, o fim do mundo conhecido, os mares desconhecidos do Oriente que era desbravado pelo navegador Vasco da Gama durante as suas expedições. Enquanto isso, o branco representaria as rotas que eram descobertas pelo almirante, enquanto a cruz fazia referência ao povo português.

Um ponto interessante do uniforme é a troca das cruzes usadas. A da Ordem de Cristo foi utilizada até os anos 70, porém, a que foi utilizada em diante foi a Cruz Pátea, que é chamada, equivocadamente de Cruz de Malta. Mesmo que o clube seja diretamente associado com esta última, a Cruz de Malta nunca foi usada na camisa do Vasco.

A criação das camisas do clube

O Vasco possui dois uniformes oficiais. O primeiro é a camisa branca com a faixa preta em diagonal e a cruz vermelha. O outro uniforme é idêntico, mas com as cores invertidas. O uniforme branco foi o primeiro a surgir, pelo departamento de remo do clube, no ano de sua fundação. Por influência do Lusitânia Futebol Clube, que se fundiu ao Vasco em 1915, surgiu então o uniforme preto, para uso do departamento de futebol do clube, que ainda não mantinha a faixa branca em diagonal. Isso perdurou até quase os anos 40. O clube tinha, inclusive, o apelido de "camisas negras".

Primeiro uniforme do time de futebol do Vasco já tinha as cores usadas atualmente, com a diferença do uso da Cruz da Ordem de Cristo (Foto: Reprodução)

Ao longo dos anos, passou a não existir mais essa distinção entre os uniformes da parte de remo do Vasco da Gama e de futebol, com os esportes utilizando as mesmas camisas.

A partir de então, poucas mudanças foram feitas na camisa do Vasco, apenas com diferenças em proporções e detalhes da manga, gola e da própria faixa diagonal que cruza o uniforme vascaíno.