O duelo entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes já atraí atenção natural dos brasileiros por tratar-se de uma disputa nacional no torneio global. Porém, a subtrama de Leila Pereira x John Textor, cheia de denúncias e bate-boca nos bastidores, engradece ainda mais a rivalidade do duelo.

Nas redes sociais, a "inimizade" entre os presidentes já começa a tomar os holofotes da partida. Confira a repercussão;

Leila Pereira x John Textor: rivais em tempo de trégua?

Os dirigentes ainda não se encontraram nesta Copa do Mundo de Clubes por uma questão sobretudo geográfica, uma vez que Botafogo e Palmeiras se concentraram em áreas muito distantes dos Estados Unidos. O encontro, que deve acontecer no dia do confronto, seria uma demonstração de política de boa vizinhança após um período de rusgas públicas que se iniciou no primeiro semestre de 2024.

Como tudo começou?👀

O estopim foram suspeitas levantadas por John Textor sobre o Brasileirão de 2023, que o Botafogo deixou escapar, tendo como marco a virada do Palmeiras por 4 a 3 no Nilton Santos. As suspeitas, baseadas em análises por inteligência artificial, nunca foram comprovadas e tiraram Leila do sério. Em entrevistas, ela chamou John Textor de “fanfarrão”, “vergonha do futebol brasileiro” e “idiota”, o que fez o magnata acioná-la judicialmente. O Palmeiras também acionou Textor na Justiça, e Leila Pereira pediu publicamente que ele fosse banido do futebol brasileiro.

Leila Pereira e John Textor (Fotos: AGIF)

Tempos de trégua?🤝

O tom das críticas foi diminuindo com o passar dos tempos, e em abril deste ano John Textor publicou um artigo em seu site elogiando ações e posturas da presidente do Palmeiras. Ele enalteceu também o fato de os dois clubes estarem no Mundial, o que, para Textor, ajuda a valorizar a imagem do futebol brasileiro perante os europeus.

A expectativa pelo reencontro dos dirigentes no Mundial de Clubes anima torcedores e, fatalmente, chama atenção.