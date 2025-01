Vasco avança em plano para reforma do CT Moacyr Barbosa

O Vasco está perto de começar a tão aguardada reforma e expansão do CT Moacyr Barbosa. A tendência é de que o plano e o início das obras seja anunciado ainda neste trimestre. Saiba alguns detalhes com o Lance! abaixo.

A obra está orçada entre R$ 25 a 30 milhões. O Vasco já tem uma parte do valor e está em busca de captar mais recursos para poder iniciar a reforma.

O Vasco quer a reforma total do CT Moacyr Barbosa e deve fazer de maneira sequencial. A melhoria mais emergencial é a construção de uma "área molhada", com implementação de banheiros de gelo, piscina e hidromassagem.

Outros passos a serem dados pelo Vasco na reforma do CT Moacyr Barbosa são a construção de novos campos e o investimento em equipamentos modernos de fisiologia. Vale destacar que as obras não vão interferir nas atividades do clube, tendo em vista será em parte do terreno que ainda não conta com construções.

Além disso, a previsão para o término da reforma do CT Moacyr Barbosa varia entre um ano a dois anos.

CT de ponta é um desejo de Pedrinho

A reforma do CT Moacyr Barbosa é um dos principais desafios do Vasco em 2025. A ideia do clube na ampliação, além ter uma estrutura de ponta e atrativa, é possibilitar uma integração entre o futebol profissional e a base.