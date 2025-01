Vasco x Canaã-DF: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Vasco e Canaã-DF se enfrentam neste terça-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 32 da Copinha. No momento, o grupo está empatado, com cada time somando um ponto, o que torna a vitória neste confronto um passo importante para avançar à próxima fase. O jogo terá transmissão do Sportv. ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

➡️ Copinha 2025: entenda o impacto financeiro para clubes, empresas e cidades

O Vasco, após um empate de 1 a 1 com o XV de Piracicaba, vê a necessidade de um resultado positivo para evitar a pressão na última rodada contra o Nacional-SP. A equipe carioca, com um elenco majoritariamente sub-17, destaca-se pelo goleiro Phillipe Gabriel e pelos jogadores Lukas Luccarello e Juninho.

O Canaã-DF, em sua quarta participação consecutiva, começou com um empate de 1 a 1 contra o Nacional-SP. A equipe do Distrito Federal buscou o empate na primeira etapa, com um pênalti convertido por Keven Luan. Esse resultado coloca o Canaã em busca de uma vitória para subir na tabela.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Canaã-DF

2ª rodada - Grupo 32 - Copinha

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP)

📺 Onde assistir: Sportv

🕴️ Arbitragem: Fernando Bartz Guedes (Árbitro), Marcela de Almeida Silva e Claudio Rafael Ribeiro (Auxiliares)

➡️ Vasco aposta em geração vitoriosa para levantar taça após 33 anos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó



CANAÃ-DF (Técnico: Edu Miranda)

Pedro SteiN; Luisão, Yuri, Andrey e Emerson; Marlon, Fumaça e Frances; David, Grecco e Keven Luan