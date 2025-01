Globo fecha acordo com gigante brasileiro para transmissão de estadual; entenda

A Globo anunciou acordo com um gigante clube brasileiro para a transmissão de estadual a partir do fim de semana. A emissora fechou com o Vasco, único dos quatro grandes do Rio que ainda não havia acertado com a emissora para o Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As negociações entre o clube, Globo e Brax, agência responsável pela venda de direitos, estavam travadas no fim de 2024. Agora, assim como Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Cruz-Maltino terá jogos como mandante exibidos pela emissora no Cariocão de 2025.

Além da TV aberta, a Globo também vai cobrir a competição através dos canais Sportv e Premiere. Além da emissora, Band e BandSports também vão transmitir a edição de 2025 do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

O primeiro jogo da Globo em TV aberta no Cariocão será entre Nova Iguaçu e Vasco, às 16h30 do próximo sábado (11). No mesmo dia, a Band exibe o jogo entre Botafogo e Maricá, às 16h. No domingo (12), a Band também transmite Flamengo x Boavista, às 16h.