A CBF anunciou na tarde desta segunda-feira, em seu site oficial, os documentos técnicos da Copa do Brasil 2025, incluindo uma tabela básica com as prováveis datas dos jogos e o regulamento da competição. A competição tem início previsto para o dia 19 de fevereiro e as finais para 2 e 9 de novembro.

Ao todo, 92 clubes disputarão a Copa do Brasil em mata-mata, sendo que 12 deles entram a partir da terceira fase. São eles Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro (garantidos pela classificação do Brasileirão), Paysandu (como campeão da Copa Verde), CRB (melhor classificado pela Copa do Nordeste) e Santos (campeão da Série B).

Mas para este ano, no que se refere aos confrontos dos outros 80 times, a entidade máxima do futebol brasileiro fez uma modificação no critério de classificação na primeira fase. Agora, se houver empate nesta partida única - as primeiras duas etapas da competição são sempre em apenas um jogo - a vaga será disputada em cobranças de pênaltis. Antes, o time melhor ranqueado avançava em caso de igualdade no placar. Na segunda fase, também em jogo único, a disputa de pênaltis já era prevista.

Veja os potes para as primeiras fases da Copa do Brasil 2025

⚽ Clubes do pote A enfrentam os do pote E

Pote A: América-MG; Athletico-PR; Atlético-GO; Atlético-MG; Bragantino; Cuiabá; Fluminense; Grêmio; Juventude; Vasco.

Pote E: Águia de Marabá; ASA-AL; FC Cascavel-PR; Maringá-PR; Pouso Alegre-MG; Porto Velho; São Raimundo-RR; Sousa-PB; Tocantinópolis-TO; União Rondonópolis-MT.

⚽ Clubes do pote B enfrentam os do pote F

Pote B: Brusque; Ceará; Coritiba; Criciúma; Operário-PR; Ponte Preta; Sampaio Corrêa; Sport; Vila Nova-GO; Vitória.

Pote F: Ceilândia-DF; Concórdia-SC; Humaitá-AC; Inter de Limeira-AP; Maranhão; Operário-MS; Operário VG-MT; Sergipe; Trem-AP; Tuna Luso-PA.

⚽ Clubes do pote C enfrentam os do pote G

Pote C: ABC; Amazonas; Botafogo-PB; Confiança; CSA; Ferroviário-CE; Náutico; Novorizontino; Remo; Tombense.

Pote G: Boavista-RJ; CSE-AL; GAS-RR; Maracanã-CE; Olaria-RJ; Portuguesa; Parnahyba-PI; Rio Branco-ES; Rio Branco VN-ES; Santa Cruz-RN.

⚽ Clubes do pote D enfrentam os do pote H

Pote D: Altos-PI; América-RN; Aparecidense-GO; Athletic Club-MG; Caxias-RS; Manaus; Nova Iguaçu-RJ; Portuguesa-RJ; Retrô-PE; São José-RS.

Pote H: Barcelona de Ilhéus-BA; Barcelona-RO; Capital-DF; Dourados-MS; Guarany de Bagé-RS; Independência-AC; Jequié-BA; Oratório-AP; União-TO; Votuporanguense-SP.