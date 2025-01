Vasco anuncia a contratação do zagueiro Mauricio Lemos

O Vasco anunciou a contratação do quinto reforço para a temporada. Trata-se do zagueiro uruguaio Mauricio Lemos.

Mauricio Lemos assinou um contrato válido até dezembro de 2025. No entanto, o vínculo pode ser estendido automaticamente até dezembro de 2027, se metas estabelecidas forem cumpridas.

No Rio de Janeiro desde sábado (11), Maurício Lemos realizou exames e já se integrou ao grupo nas atividades de segunda-feira (13). O zagueiro uruguaio estava no Atlético-MG nas duas últimas temporadas.

Antes de Mauricio Lemos, o Vasco anunciou as contratações do goleiro Daniel Fuzato, dos zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, além do volante Tchê Tchê. Agora, a prioridade do Cruz-Maltino no mercado são as chegadas de atacantes que possam atuar pelo lado do campo.

Ficha técnica

Nome completo: Paolo Mauricio Lemes Merladey;

Apelido: Mauricio Lemos;

Data de nascimento: 28/12/1995 (29 anos);

Local de nascimento: Rivera (URU);

Posição: Zagueiro;

Clubes: Defensor Sporting (URU), Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahce (TUR), Beerschot VA (BEL) e Atlético-MG.

Mauricio Lemos é o novo zagueiro do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

