Vasco denuncia gritos homofóbicos e hostilidades da torcida do Juventus

A diretoria do Vasco entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para relatar hostilidades e gritos homofóbicos da torcida do Juventus contra o goleiro Philipe Gabriel durante a partida entre as equipes, no estádio Rua Javari, em São Paulo, pela Copinha.

Nesta segunda-feira (13), o Vasco superou o Juventus por 1 a 0, em jogo válido pela Copinha. O árbitro da partida, Paulo Rodrigo Soares de Oliveira, relatou na súmula que torcedores do time paulista ofenderam o goleiro do Cruzmaltino, Philipe Gabriel, com gritos homofóbicos, além de atirarem objetos no atleta.

O árbitro chegou a paralisar a partida durante as ofensas discriminatórias, consequência prevista no regulamento da Copinha. Paulo Rodrigo Soares de Oliveira decidiu retornar com o jogo e o confronto prosseguiu até o final do segundo tempo.

Entre os objetos arremessados pelos torcedores do Juventus registrados na súmula estão um isqueiro, copos descartáveis e um copo de pipoca. Presentes no estádio descobriram o nome da namorada de Phillipe Gabriel através das redes sociais e a insultaram durante a partida.

Goleiro foi alvo de ofensas dos torcedores do Juventus (Fotos: Vinicius Gentil./Vasco)

Punições

O regulamento da Copinha prevê punições para casos de ofensas, sejam físicas ou verbais, dirigidas ao quadro de arbitragem, representantes da FPF, autoridades ou qualquer pessoa envolvida na partida. Conforme o artigo 3 do regulamento, as penalidades incluem multas que variam de R$ 1.000 a R$ 200.000.

Em situações de reincidência, o clube mandante pode sofrer sanções mais severas, como a reprovação do estádio para partidas organizadas pela FPF ou até mesmo a desfiliação do clube. Até o momento, a organizadora da Copinha não se manifestou oficialmente sobre o caso.