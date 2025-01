Copinha: Vasco vence Ceará e avança às oitavas de final

O Vasco venceu o Ceará por 3 a 2 nesta quarta-feira (15) e se classificou para as oitavas de final da Copinha. No estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP), Igor Toledo, André e Gabriel Rocha (contra), garantiram os gols da vitória cruz-maltina. Brian e Melk descontaram para o Vozão.

O time carioca irá enfrentar na próxima fase o vencedor de Flamengo-SP x Ibrachina-SP, duelo que também acontece nesta quarta, às 15h (de Brasília).

Como foi o jogo?

O início da partida em São Paulo contou com um Vasco animador. Logo aos cinco minutos o time carioca chegou com perigo. O gol, no entanto, saiu aos 10', quando Igor Toledo mandou a bola para o fundo da rede. Mas a vantagem não durou muito tempo no placar. Afinal, dois minutos depois o Ceará empatou com Brian. O Vozão, inclusive, cresceu na partida após o empate. Já na reta final da primeira etapa, ambas as equipes chegaram perto de marcar.

O segundo tempo contou com um jogo mais parelho, com diversos lances ofensivos. O Gigante da Colina chegou ao segundo gol aos 35'. Após cobrança de escanteio de Zuccarello, a bola desviou em zagueiro do Ceará (Gabriel Rocha), que mandou contra o próprio gol. O time cearense, entretanto, voltou a empatar o marcador aos 41', com Melk. André, posteriormente, marcou o terceiro gol do Vasco e carimbou a classificação.