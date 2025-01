Vasco x Bangu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na segunda rodada do Campeonato Carioca de 2025, o Vasco da Gama enfrenta o Bangu nesta quinta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida ao vivo pela Band (canal aberto) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Ambas as equipes vão em busca de sua primeira vitória no torneio, após um começo abaixo das expectativas. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu na primeira rodada, o clube não tem desfalques confirmados e deve manter a formação inicial.

Do lado do Bangu, comandado por Vagner José, a equipe tenta se reerguer após perder para a Portuguesa-RJ. Sem grandes baixas, o time deve também deve manter sua formação inicial, com destaque para o goleiro Alexander, emprestado pelo Vasco.

continua após a publicidade

O histórico entre as duas equipes mostra uma vantagem para o Vasco, com 130 vitórias contra 40 do Bangu e 41 empates. Nos últimos cinco encontros, o Vasco venceu três vezes, com dois empates.

➡️Copinha: Vasco vence Ceará e avança às oitavas de final

Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta (16) (Foto: Matheus Lima/ Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Bangu

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BANGU

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

📺 Onde assistir: Band (canal aberto) e Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO: Pablo, Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo, Victor Luís, Zé Gabriel, De Lucca, Bruno Lopes (JP), Alegria, Serginho e GB.

BANGU: Alexander; Kevem, Vitinho, Yuri Garcia, Hygor, Andre Castro, Alex Moretti, Lucas Nathan, Raphael Augusto, Rafael Carioca e Macario.