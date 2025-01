O jornalista Mauro Cezar Pereira listou, na última segunda-feira (13), jogadores que considera subestimados e superestimados. Ao citar a lista, no podcast Boppismo, o comunicador enalteceu o atacante Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. Para ele, o ex-jogador não tem o devido reconhecimento nacional.

Mauro destacou que Roberto foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, porém, as pessoas não lembram disso. Ele declarou que acompanhou de perto a carreira do antigo atacante e lamentou a ausência da memória dele por torcedores, veículos da imprensa e jornalistas.

- Roberto Dinamite. Um dos maiores atacantes da história do futebol, não tem o devido reconhecimento, a não ser por pessoas como eu, que acompanharam no Maracanã, e pela torcida do Vasco da Gama. Aqui em São Paulo, vejo muito pouco ele ser citado. As pessoas não lembram dele - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Roberto jogou muito. É o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e o maior artilheiro do Vasco. Eu vi várias vezes o Roberto, com um time razoável para bom, no Vasco, jogando contra o melhor Flamengo da história (década de 80), e era fod# de ganhar. Porque o Vasco tinha o Roberto - concluiu.

Roberto Dinamite

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, no dia 8 de janeiro de 2023, no Hospital da Unimed, na Barra de Tijuca. O ídolo do Vasco perdeu uma batalha, que travava desde 2021, contra um câncer no intestino. Em vida, o atacante marcou o nome na história do Vasco ao ser o maior artilheiro. Ele também foi presidente do clube entre os anos de 2008 e 2014.

Em perspectivas nacionais, Dinamite também é o maior artilheiro da história do Brasileirão. Em 2024, a CBF nomeou o prêmio da artilharia do campeonato nacional com o nome do antigo atacante.