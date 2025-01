O Vasco anunciou o acerto com Lucas Oliveira. O zagueiro é mais um jogador a chegar em definitivo ao Cruz-Maltino e assinou um contrato válido por dois anos, até dezembro de 2026.

Lucas Freitas é mais um jogador que chega sem custos ao Vasco. O Cruz-Maltino fica com 70% dos direitos econômicos do zagueiro, enquanto o Cruzeiro com 30%.

Em 2024, Lucas Oliveira vestiu a camisa do Kyoto Sanga, do Japão. O zagueiro foi cedido por empréstimo pelo Cruzeiro. Pela equipe japonesa, o jogador fez apenas sete partidas.

Ficha técnica

Nome completo: Lucas da Cruz Oliveira;

Apelido: Lucas Oliveira;

Data de nascimento: 02/02/1996 (28 anos);

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ);

Posição: Zagueiro;

Clubes: Bangu, Atlético-GO, Cruzeiro, Valladolid (ESP) e Kyoto Sanga (JAP);

