O Vasco avançou pelo empréstimo de Mauricio Lemos, zagueiro do Atlético-MG. Os clubes se acertaram e, agora, a decisão está nas mãos do jogador. A informação foi publicada primeiramente pela "Itatiaia" e confirmada pelo Lance!, em parceria com o CriaLab "NewsColina".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para vestir a camisa do Vasco, Mauricio Lemos precisa acertar últimos detalhes burocráticos com o Atlético-MG. É por este motivo que o zagueiro ainda não disse "sim". A tendência é de que o jogador também entre em acordo com o Galo.

O Vasco arcará com o salário de Mauricio Lemos, que será cedido por empréstimo até o final de 2025.

Mauricio Lemos chegou a buscar referências do Vasco com Puma Rodríguez. O lateral-direito é compatriota do zagueiro do Atlético-MG.

Caso a contratação de Mauricio Lemos seja confirmada pelo Vasco, o clube finaliza a busca por novos zagueiros. O Cruz-Maltino trouxe Lucas Freitas e Lucas Oliveira, que ainda não foram anunciados.

continua após a publicidade

Mauricio Lemos tem contrato com o Atlético-MG até o final de 2025 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Vasco supera a concorrência por Maurício Lemos

O Vasco tinha a concorrência do Grêmio e do Peñarol, do Uruguai, para contratar Mauricio Lemos. Porém, o Cruz-Maltino está otimista quanto a esta questão e a expectativa é de que o zagueiro seja mais um jogador a chegar sem custos aos cofres do clube.

➡️ Carille descarta Balbuena e comenta outros nomes para zaga

➡️ Carille releva rótulo de retranqueiro: ‘Não me incomoda’