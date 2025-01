Dinamite Eterno: uma homenagem ao maior ídolo do Vasco

O dia 8 de janeiro jamais será o mesmo nos corações de milhões de vascaínos. A data é marcada pela morte de Carlos Roberto de Oliveira, popularmente conhecido como Roberto Dinamite, o maior e eterno ídolo da história do Vasco. Nesta quarta-feira (8) faz dois anos que o ex-jogador deu seu último adeus.

Para homenagear Dinamite, o Lance! convidou inúmeras personalidades para prestar um depoimento. Todos falaram da importância, o carinho que tinham por Roberto e o que o eterno camisa 10 do Vasco representava. Confira abaixo.

Dinamite morreu aos 68 anos (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Caio Caesar (Mídia Vascaína)

"Roberto Dinamite é simplesmente o maior de todos, não só por seus números e talento, mas por sua liderança, simplicidade e amor. O verdadeiro símbolo de um clube resiliente e vencedor. O elo mais forte entre gerações. Capaz de unir bisnetos e bisavós que nem se conheceram, mas que o amam da mesma forma. A referência atemporal mais importante da história do Club de Regatas Vasco da Gama. Dinamite explodiu as redes adversárias, mas acima de tudo fez explodir uma torcida que vibrava com o Vasco de Roberto nos estádios e na TV. É esse Roberto que levaremos para sempre no Coração. Aonde tiver Vasco, terá Roberto Dinamite, para sempre."

Dieguinho (Canal Futbolaço)

"O Roberto Dinamite é disparado o maior ídolo da história do Vasco e provavelmente nunca perderá esse posto. O Roberto é o super herói da Colina. Ninguém representou tão bem o Vasco como ele. O Bob também tem papel fundamental no aumento do tamanho da torcida do Vasco nos anos 70 e 80. O Dinamite é detentor de quase todos os recordes do Vasco: o maior artilheiro da história do Vasco, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro dos clássicos do Rio de Janeiro, maior artilheiro do brasileiro e o maior artilheiro do Vasco no Maracanã. Porém tudo isso é pequeno perto do ser humano que ele foi. Quem teve o privilégio de conhecer o Bob, como eu, sabe a humildade, generosidade e o coração enorme que ele tinha. Era impossível conhecer o Roberto e não se apaixonar por ele. Seres humanos como ele estão escassos hoje em dia. O Roberto é o Vasco e o Vasco é o Roberto. Se o Vasco tem o tamanho que ele tem, o Bob tem muita importância nisso. Dinamite eterno."

Emerson Rocha (Canal Atenção, Vascaínos!)

"Acordei naquele dia 8 de janeiro de 2023 após sonhar com meu falecido pai e Roberto Dinamite. Ambos estavam numa mesa comigo tomando café. Contei essa história pra minha esposa assim que sentei na mesa. Cerca de meia hora depois, meu telefone toca. Era o pai de um amigo que é médico. Achei que iria me dar os parabéns pelo meu aniversário, que é exatamente no dia 8 de janeiro. Mas não, não foi isso. Ele me deu a notícia que não queria ouvir: a morte do meu amigo e ídolo Roberto Dinamite. Iria sair para almoçar com a família para comemorar, mas não teve clima. Roberto era uma pessoa muito especial. Tenho um vídeo dele jogando bola com meus filhos bem pequenos. E agora, todo meu aniversário, lembro do Maior de Todos. Não sei se isso é bom, pela tristeza de sua partida, mas me deixa próximo da memória do Bob."

Flavio Dias (Canal Atenção, Vascaínos!)

"O Roberto para o Vasco é um símbolo de afirmação de um clube que sempre teve grandes ídolos, grandes jogadores, talvez seja o clube com o maior número de ídolos entre todos do Brasil. Roberto se firmou numa época que o Vasco era inferior aos adversários. Mas o Roberto se destacou exatamente por isso. Apesar de inferioridade técnica, que o Vasco sempre teve problemas financeiros e foi ajudado pelos grandes portugueses e comerciantes, o Roberto carregava o time nas costas. Era um cara que representa muito pelos números. Artilharia nos três grandes clássicos cariocas. Artilharia do Campeonato Brasileiro. Tudo isso leva a marca do Vasco junto. É o Roberto do Vasco. Um cara que só jogou em três clubes: Portuguesa, Campo Grande e Barcelona. Principalmente, Portuguesa e Campo Grande por conta de briga política. Ele acabou se colocando para ajudar o Vasco e passou a ser muito atacado. É o maior símbolo do Vasco de todos os tempos. Mesmo com Barbosa, Bellini, Vavá, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, ninguém chegou perto do que o Roberto foi para o Vasco. Para a minha vida, o Roberto me fez ser Vasco. Em dezembro de 81, eu despertei pelo Vasco. Vi o gol da poça d'água. Estava lá muito menino. Despertou um sentimento daquilo que é idolatria, porque sempre frequentei muito estádio e via todos os jogos. O Roberto despertou a paixão porque era o contra. Era o Vasco menor em relação a qualidade do Flamengo e o Vasco ganha. Tendo que ganhar três vezes para ser campeão. Sempre foi muito difícil. Depois, o Roberto acabou se tornando um grande amigo, parceiro e trabalhamos no canal. Amigo de relação próxima com outros grandes amigos como Bismarck e Edmundo. Quando Juninho volta ao Vasco e o Roberto era o presidente foi muito emblemático. Roberto sempre foi muito bacana, decente, correto e honesto de um jeito extraordinário. Para minha vida, o Roberto significa o despertar do futebol, do Vasco e, acima de tudo, reconhecer um grande exemplo e cara. Sinto falta até hoje. São dois anos que me machucam muito e dói porque me lembro de estar no Maracanã e ver grandes clássicos com o Roberto decidindo. Era o cara importante. Me emociono muito quando falo do Roberto. Roberto é o Vasco e representa muito na minha vida como cronista e jornalista. Tenho muita saudade do Roberto.

Geovani (ex-meia do Vasco)

"A importância do Roberto é grande. Hoje completa dois anos que ele faleceu. Era o maior ídolo que o Vasco já teve, todo mundo sabe disso. Uma pessoa muito querida, todos os jogadores gostavam dele, falavam dele e foi uma perda muito grande para o futebol brasileiro, principalmente para o Vasco da Gama. Então, acho que eu posso dizer que dá muita saudade. A gente pega o telefone do celular, quando vai ver tem uma foto do Roberto, quando vai ver tem uma imagem do Roberto. Inesquecível. Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e o maior do Vasco. A gente fica com o coração meio assim, meio nervoso até de falar no coração que ele bate, mas bate sentindo saudade. Porque ele realmente foi um jogador que eu fiz amizade mesmo. Era uma amizade muito legal. Eu sinto saudade,. Mas a vida tem essas coisas, a gente tem que acostumar. E a família pode ser confortada sempre. Mas com a perda é muito difícil, mas faz parte da vida de cada um de nós. O Dinamite é inesquecível."

Joel Silva (setorista do Vasco)

"Eu infelizmente não vi Roberto Dinamite jogar, mas sei muito bem o que ele representou e representa para o Vasco, e para o vascaíno. Dinamite é sinônimo de gols, o ponto máximo do futebol, logo ele é o maior, hoje e sempre, quando for falar de Vasco. Maior artilheiro do Brasileirão, do Carioca, de São Januário, e dos clássicos com Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mais de mil jogos, mais de 700 gols com a camisa do Vasco. Ele foi o Vasco na forma humana e hoje é o Vasco em sua forma divina."

Júnior (ídolo do Flamengo)

"O Bob foi e será sempre o maior ídolo do Vasco por tudo que fez durante toda a sua vida esportiva. Conseguiu ser o primeiro ex-jogador a se tornar presidente do seu clube do coração. Nos tornamos amigos após pendurarmos as chuteiras. Nossa família tem uma relação muito forte e estamos sempre lembrando os momentos que passamos juntos. Principalmente, nas passagens do ano na minha casa com nossos amigos. Dia 1º de janeiro eu organizava uma rabada em Copacabana para começar o ano e ele apaixonado pelo prato comia com um prazer enorme. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ele está bem no outro plano."

Lucas Pedrosa (Canal do Pedrosa e SBT)

"Roberto, além de ser o maior ídolo da história do Vasco, com certa distância para os demais, era uma pessoa sensacional. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Band e acabei nutrindo uma amizade no dia a dia. Sempre sorrindo e disposto a ajudar as pessoas. Roberto é o Vasco e o Vasco é o Roberto. Dois gigantes em todos os sentidos."

Marco Vasconcellos (setorista do Vasco)

"Roberto era um cara muito simples. Isso me marcou muito quando eu cobria o Vasco. E ali, ele era o ídolo, mas também o presidente do clube. Sempre com o sorriso no rosto, sempre disponível para uma resenha, uma foto com os fãs. No início, achei que era o jeito de comandar, para deixar o ambiente leve. Com o tempo, vi que era a pessoa mesmo, independente de ser o presidente ou o ex-jogador mais importante da história do clube."

Mauro Galvão (ex-zagueiro do Vasco)

"Foi o maior ídolo do Vasco, no campo era muito difícil de marcar e ao mesmo tempo tinha uma inteligência para jogar como pivô. Maior goleador dos campeonatos brasileiros, com o tempo recuou e mostrou muita qualidade no último passe. Depois que parou de jogar ele vinha sempre aos treinos para nos incentivar. Nas viagens ele também estava junto conosco. Só tenho boas lembranças dele."

Pedrinho (presidente do Vasco)

"Meu pai ouvia jogo no rádio e eu, pequeno, sempre estava por perto, ouvindo também. O que ficou marcado para mim, na infância, foram as cobranças de falta do Roberto. Já no fim da carreira dele, eu treinava futsal no Vasco, e chegava cedo para assistir o final do treino dos profissionais. Eu olhava e ficava encantado com ele treinando. Ele foi uma referência."

Pedro Morais (NewsColina)

"Roberto era e é o Vasco. Sempre será. Cresci ouvindo histórias sobre o Bob e o quanto ele foi responsável pela nacionalização do Vasco nos tempos em que os rivais eram superiores. Era ele, sozinho, contra todos. Um super herói. Enfim, fica a saudade. Do jogador e do humano, que sempre me tratou bem quando tinha a honra de encontrá-lo."

Sorato (ex-atacante do Vasco)

"Sempre foi uma referência pra mim, um espelho. Um jogador que chamou a minha atenção. Eu muito novo, antes de vir para o Vasco, naquela volta dele do Barcelona para o Vasco, com esses gols que ele fez contra o Corinthians. Aquela partida é histórica e já tinha acompanhado um pouco a Copa de 78. Eu sou de 69, então tinha ali 9 anos de idade, mas lembro de alguma coisa. Em 82, toda aquela polêmica né, mas sempre foi uma referência, foi um jogador que eu sempre me espelhei. Quando cheguei no Vasco, eu ficava muito tempo na arquibancada observando o Roberto treinar, treinar falta, treinar finalização. O posicionamento na área. É um jogador que pra mim, que quando cheguei no Vasco ele já era o maior nome do clube. Foi um privilégio ver de perto. E depois, quando chego no profissional, ele está. Isso aí foi um sonho realizado na minha vida, de poder jogar com ele. Ser companheiro dele e ver ainda mais de perto a maneira que ele treinava, como ele batia na bola, como ele se posicionava na área. Enfim, tudo isso eu trouxe muito pra minha formação como atleta. E conhecer depois a pessoa. O caráter, a família, nos tornamos amigos. Nossos filhos ficaram amigos. A gente tem filho ainda mais ou menos da mesma idade. Conheço a família toda. Foi um privilégio poder conviver com ele e foi a minha maior referência como jogador, um cara histórico, de um clube histórico, um artilheiro fantástico e uma pessoa fantástica. Está fazendo muita falta, são dois anos, é complicado, está fazendo muita falta mesmo. Para mim foi sempre a minha maior referência."

Vasco fez uma estátua em homenagem a Dinamite (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Relembre o que aconteceu com Roberto Dinamite

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, no dia 8 de janeiro de 2023, no Hospital da Unimed, na Barra de Tijuca. O ídolo do Vasco perdeu uma batalha, que travava desde 2021, contra um câncer no intestino.

Dinamite marcou o nome na história do Vasco ao ser o maior artilheiro. O ex-jogador também foi presidente entre os anos de 2008 e 2014. Ainda em vida, o clube deixou uma homenagem ao eterno camisa 10: uma estátua que fica atrás do gol de São Januário de braços abertos para saudar a torcida.

