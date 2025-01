Após Globo e Band, mais um canal fecha transmissão do Cariocão; confira

Depois do acerto com Globo e Band, o Campeonato Carioca ganhou mais um canal para ser transmitido na temporada de 2025. Nesta terça-feira (7), o "Canal GOAT" anunciou que irá exibir, através do Youtube, a competição que começa no próximo sábado (11).

- 2025 é do Canal GOAT! 49 jogos ao vivo e 100% gratuitos, incluindo semifinais e finais do Estadual, além da reta final da Taça Rio! Começa sábado (11). 12 clubes na luta pela taça! Viva a emoção do Carioca no Canal GOAT! - escreveu o canal nas redes sociais.

Além do "GOAT", Globo e Band, o Cariocão também será exibido no Sportv, no Premiere e no BandSports.

Transmissões da primeira rodada do Cariocão

Na primeira rodada, o jogo da Globo em TV aberta será entre Nova Iguaçu e Vasco, em São Januário, no próximo dia 11. Marcada para às 16h30, a partida também será exibida por Sportv e Premiere. No mesmo dia, o Botafogo encara o Maricá, às 16h, no Nilton Santos, com transmissão da Band e do Premiere.

No dia 12, Flamengo e Boavista se enfrentam às 16h, no Baptistão-SE, com transmissão da Band e do Premiere. Às 19h, Sportv e Premiere transmitem o jogo entre Fluminense e Sampaio Corrêa, em Moça Bonita. A BandSports exibe os jogos entre Madureira e Volta Redonda (dia 12, às 16h) e Bangu e Portuguesa (dia 11 às 19h).