Vasco e Canaã-DF empataram em 0 a 0, na tarde desta terça-feira (7), em partida válida pela 2ª rodada da Copinha, no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca-SP. Com o resultado, as equipes terão o destino selado na competição na última rodada.

Como foi o jogo?

Vasco e Canaã proporcionaram um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras de gol. Vinícius, pela equipe do Distrito Federal, e André, pelo Cruz-Maltino, tiveram as melhores oportunidades, mas finalizaram fraco.

No segundo tempo, o Canaã se lançou mais ao ataque a tentou encurralar o Vasco na defesa. O time do Distrito Federal levou perigo ao gol de Phillipe Gabriel, que executou grandes defesas. O Cruz-Maltino, por sua vez, pouco atacou na etapa final.

Vasco e Canaã não balançaram a rede nesta terça-feira (7) (Foto: Reprodução/Sportv)

✅ FICHA TÉCNICA

CANAÃ-DF 0 X 0 VASCO

2ª RODADA DO GRUPO 32 - COPINHA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP);

🟨 Cartões amarelos: Leandro e Jejê (CAN).

⚽ ESCALAÇÕES

CANAÃ-DF (Técnico: Edu Miranda)

Pedro Stein; Luisão (Emerson), Yuri, Andrey e Natã; Marlon, João Vítor Martins (Leandro) e Grecco (Hulk); Vinícius, Keven Luan (Bruno) e David (Jejê).

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Avellar (João Gabriel); Igor Toledo (Gustavo Guimarães), Euder, Zuccakrello (Pedro Augusto) e André (Ramon Rique); Juninho (Ítalo Souza) e João Vitor (Léo Jacó).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes;

🚩 Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Claudio Rafael Ribeiro;

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Gomes Felix da Silva;