Vasco anuncia a contratação do zagueiro Lucas Freitas

O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira (14), a contratação de Lucas Freitas. O zagueiro de 23 anos assinou com o clube carioca até dezembro de 2027. O defensor chega sem custos ao Cruz-Maltino, que ficará com 50% dos seus direitos econômicos. Os outros 50% pertencem ao Palmeiras, ex-clube de Lucas.

Logo após o anúncio do Vasco, o zagueiro participou do treinamento com o elenco no CT Moacyr Barbosa.

O zagueiro do Vasco estava cedido por empréstimo ao Juventude junto ao Palmeiras na temporada passada. Pela equipe gaúcha, Lucas Freitas demorou para se firmar e era considerado a quarta opção, atrás de Danilo Boza, Zé Marcos e Rodrigo Sam.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Lucas Freitas passou a receber mais oportunidades. A zaga do Juventude passou a oscilar, e Rodrigo Sam se lesionou. Com isso, o reforço do Vasco teve mais espaço na equipe

Principais características

Lucas Freitas é um zagueiro leve e canhoto, com boa mobilidade e ágil na recuperação de jogadas. Além disso, o zagueiro também se destaca por ser versátil ao atuar na lateral esquerda.

Lucas Freitas com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Carreira de Lucas Freitas

Revelado pelo Palmeiras, Lucas Freitas tem passagem pela base do Flamengo e foi campeão da Copinha nos dois clubes. Na equipe paulista fez parte da zaga titular no time de Endrick. Antes de chegar ao Juventude, o jogador passou pela Chapecoense e Moreirense, de Portugal, em 2023, além do Valladolid, da Espanha, em 2021.