‘Maior desafio da carreira’, diz Lucas Oliveira, reforço do Vasco

Lucas Oliveira, reforço do Vasco para a temporada, foi apresentado na tarde desta terça-feira (14), no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio. O zagueiro de 28 anos, que assinou contrato até dezembro de 2026, classificou esse momento como o mais desafiador da carreira. Além disso, explicou o motivo pelo qual escolheu a camisa 29, um número muito especial.

- Considero que sim. Até por estar no Rio, perto da minha família, do meu filho, com responsabilidade maior ainda. Encaro o Vasco como maior desafio da minha vida. Espero corresponder, prometo muita dedicação, muito trabalho e dar a vida dentro do campo - afirmou.

Zagueiro Lucas Oliveira, novo reforço do Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Primeira vez que vou usar a camisa 29, data do nascimento do meu filho, que nasceu agora. É um momento especial para mim estar no Vasco, escolhi estar aqui. Sei do peso da camisa do Vasco. Felipe e Pedrinho foram dois caras que me ajudaram, me direcionaram para onde eu poderia ir e o resto eles sabiam que com meu trabalho onde poderia chegar. Por coincidência, estão aqui no Vasco. Com trabalho e dedicação, pude chegar nesse nível de estar aqui hoje. Sou muito grato e espero corresponder - explicou o jogador.

Qualidade do setor defensivo do Vasco

Durante a coletiva de apresentação, Lucas optou por não detalhar as suas características, mas destacou a qualidade do elenco cruz-maltino, que conta com outros zagueiros chegando ao clube.

- Eu me considero um zagueiro mais técnico. Eu não sou muito de falar sobre minhas características, prefiro mostrar em campo. Cada jogo é um jogo. Às vezes, um jogo precisa de mais saída de bola, outros são mais pegados, tem sempre que estar se adaptando. Essa briga tem que subir o máximo possível no dia a dia para puxar um ao outro. Está chegando o Lemos, tem o João, que já conheço, o Freitas. Cada um tentando conquistar essa vaga já vai puxar um ao outro para cima. Isso só vai ajudar o Vasco - detalhou.

Após a apresentação, Lucas Oliveira foi para o Campo 1 do centro de treinamento e realizou atividades com os demais jogadores do elenco.