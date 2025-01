O volante Tchê Tchê foi oficialmente apresentado pelo Vasco, nesta terça-feira (14), no CT Moacyr Barbosa. O volante chega após uma passagem vitoriosa, mas de altos e baixos, pelo Botafogo. Em coletiva de imprensa, o jogador falou sobre adaptação, expectativas e o que o motivos escolher pelo Cruz-Maltino. Veja no vídeo abaixo:

O meia não teve o contrato renovado com o Botafogo, que se encerrou em dezembro de 2024, e assinou com o Vasco para esta temporada. Em apresentação, o novo camisa 3 vascaíno falou sobre o período de adaptação na equipe e revelou o sentimento em defender o Gigante da Colina.

– Uma semana ainda de clube. Me sinto muito ambientado, me sinto adaptado. A recepção dos outros jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que eu me sentisse tão bem, tão à vontade, tão rápido, em tão pouco tempo. Sobre funções é o que você disse, eu posso atuar em diversos setores do campo, só que como eu vou me adequar, como eu vou me encaixar, isso daí eu deixo para o treinador. É difícil eu te falar alguma coisa aqui agora, é o início de um trabalho só, que eu posso deixar claro é que a entrega não vai faltar. Chego totalmente disposto, feliz, querendo aprender com os mais jovens, aprender com os mais experientes, passar algo que eu possa passar para os jogadores. E muito feliz, muito contente de estar aqui. Espero que as coisas possam correr bem, para que a gente possa dar muita alegria ao torcedor vascaíno.

Sobre a importância de vestir a camisa cruz-maltina, Tchê Tchê definiu como uma enorme alegria e garantiu que vai aproveitar a oportunidade.

– Sobre vestir a camisa do Vasco, para mim é uma enorme alegria, uma satisfação. Quando eu era pequeno, eu sonhava em vestir camisetas de grandes clubes. Deus tem feito muita coisa durante toda essa trajetória, durante a minha carreira. Estou aqui, estou feliz, vestir a camisa do Vasco para mim é uma oportunidade gigantesca, e eu espero agarrar ela e demonstrar tudo o que eu já demonstrei durante os outros anos, agora com essa camisa também.

O jogador chegou a falar sobre propostas que recebeu desde que sua saída do Botafogo foi confirmada, e revelou o motivo que o fez escolher pelo rival carioca.

– Bom, o que foi fundamental para eu vir para cá durante todo esse período, tive outras consultas, outras oportunidades, mas foi uma escolha minha estar aqui. Eu escolhi vestir essa camisa do Vasco. Acho que a gente colhe muito o que a gente planta, né? A palavra, eu acredito que tem muito poder. Diversas vezes eu trocava a camiseta depois de jogar contra o Vasco e vestia, que eu achava bonita e tal. E hoje estou muito contente de estar aqui. A família inteira está contente, meu pai, todos, a esposa, a família inteira. Então, o tamanho da camisa do Vasco fala por si só. Então, vai ser uma experiência muito boa e vou deixar tudo dentro do campo sempre para que eu e meus companheiros possamos dar muitas alegrias ao torcedor.

