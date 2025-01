O volante Tchê Tchê foi oficialmente apresentado pelo Vasco, nesta terça-feira (14), no CT Moacyr Barbosa. O jogador chega após uma passagem vitoriosa, mas de altos e baixos, pelo Botafogo, e evitou falar sobre nota do clube que cita jogadores que deixaram a equipe. Veja no vídeo abaixo:

O meia foi apresentado como o novo camisa 3 vascaíno e explicou a motivação de ter escolhido a camisa. Entre elas, o jogador Eduardo, ex-companheiro de equipe no Glorioso, e agora anunciado pelo Cruzeiro.

– Bom, tem diversos motivos. Tem a questão de que eu gosto de um atleta que joga futebol americano, que é o Odell Beckham Jr. Ele joga com a 3, já jogou com a 3. Foi campeão com a 3 no Super Bowl, pelo Los Angeles.Tem um amigo meu que eu gosto muito também, que é o Eduardo, que na Arábia jogou durante muito tempo com a 3. Eu falei isso daí pra ele quando eu peguei. Ele me deu a bênção dele. E também tem um lado de fé ali, que é o pai, filho e Espírito Santo. São os meus princípios. Então, esses são os três. Eu poderia falar uns 10 aí, mas vou deixar nisso daí.

Tchê Tchê destacou a liderança que exercia no Botafogo e como pretende acrescentar ao elenco vascaíno.

– Bom, liderança sem faixa acho que não. Toda vez que eu jogava eu era o capitão, independente se o Marlon (Freitas) estivesse. Eu sou um cara que, como eu falei, não gosto de falar muito, sou mais observador. Sobre participar de processos de reconstrução, acho que Deus me coloca nesses lugares assim para que eu possa, de alguma maneira, trazer algo bom, seja com atitude, seja com alguma palavra, seja no decorrer dos dias conversando com todos, seja o pessoal de staff, seja o pessoal que trabalha no clube. Sou um cara que procura interagir com todos para que, na minha opinião, como clube, eu acho que todos têm que remar juntos. Então, não adianta que quem está no campo está feliz e o povo da cozinha está triste por algum motivo. Essa é a visão que eu tenho.

Perguntado sobre a nota divulgada pelo Alvinegro sobre as polêmicas que atraso de pagamento de premiações e 13º salário a jogadores. O clube citou que ex-atletas "estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal."

– Não, não quero (falar sobre a nota do Botafogo). Estou aqui para falar de Vasco, a respeito das coisas que aconteceram lá. A história que eu construí lá foi muito bonita, mas agora é um novo ciclo. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa.

Nota do Botafogo

– É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos.

