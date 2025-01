Treino do Vasco tem jogadores em trabalho separado e reforços em atividade

O Vasco apresentou o volante Tchê Tchê e o zagueiro Lucas Oliveira, nesta terça-feira (14), em coletiva de imprensa no CT Moacyr Barbosa. A apresentação ocorreu após treino do elenco principal, que se prepara para a temporada. A equipe comandada por Fábio Carille deve fazer sua estreia a partir da quarta rodada do Campeonato Carioca.

Em atividade nesta terça-feira, o Cruz-Maltino treinou em dois períodos: manhã e tarde. Em seguida, os reforços foram apresentados à imprensa.

Alguns jogadores não realizaram atividades no campo por conta de controle de carga. Mas fizeram trabalhos na parte interna. São eles: Payet, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jair e Paulinho Paula.

Mauricio Lemos, que ainda não foi anunciado, já treinou com o grupo, e foi o único jogador que ficou no gramado após o treino para realizar atividades complementares. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o zagueiro revelou que ainda 'não está pronto para jogar', mas está motivado.

— Pronto para jogar não (estou), depois das férias… Mas estou muito motivado depois de ficar seis meses sem jogar muito. A verdade é que a cabeça de um jogador é complicada quando não joga, mas tenho muita vontade de jogar e vou me preparar o mais rápido possível para estar disponível.

Tchê Tchê e Lucas Oliveira, que foram apresentados hoje, também treinaram. Assim como Lucas Freitas, que foi anunciado à tarde. Jogadores realizaram trabalhos de passes em campo reduzido.

O Vasco volta a campo, pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, ainda com o time alternativo, comandado pelo técnico Ramon Lima. A equipe cruz-maltina busca o 25° título da competição, que não conquista desde 2016.

