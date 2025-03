O Vasco conheceu os adversários da fase de grupo da Sul-Americana na noite da última segunda-feira (17). Lanús (ARG), Melgar (PER) e Puerto Cabello (VEN) se juntam ao Cruz-Maltino no grupo C do torneio continental, que tem início no próximo dia 2 de abril. Confira abaixo o regulamento e tabela detalhada do Vasco na Copa Sul-Americana;

Tabela detalhada do Vasco na Sul-Americana: fase de grupos

1ª Rodada - 02/04 (data base) (horário ainda indefinido)

✈️Melgar x Vasco

🏟️Provável local: Estadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa, Peru)

📈Altitude: 2.335 m

2ª Rodada - 09/04 (data base) (horário ainda indefinido)

🏠 Vasco x Puerto Cabello

🏟️Provável local: São Januário (Rio de Janeiro, Brasil)

📈Altitude: X

3ª Rodada - 23/04 (data base) (horário ainda indefinido)

🏠 Vasco x Lanús

🏟️Provável local: São Januário (Rio de Janeiro, Brasil)

📈Altitude: X

4ª Rodada - 07/05 (data base) (horário ainda indefinido)

✈️ Puerto Cabello x Vasco

🏟️Provável local: Estádio Misael Delgado (Valência, Venezuela) ou Estadio La Bombonerita (Carabobo, Venezuela)

📈Altitude: entre 520 e 910 m

5ª Rodada - 14/05 (data base) (horário ainda indefinido)

✈️ Lanús x Vasco

🏟️Provável local: Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (Buenos Aires, Argentina)

📈Altitude: X

6ª Rodada - 28/05 (data base) (horário ainda indefinido)

🏠 Vasco x Melgar

🏟️Provável local: São Januário (Rio de Janeiro, Brasil)

📈Altitude: X

Regulamento da competição

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

Retrospecto do Vasco na Sul-Americana

Esta será a oitava participação do Vasco na Sul-Americiana, onde retorna após cinco anos desde a última aparição, em 2020. A melhor participação do Cruz-maltino foi em 2011, onde chegou a semifinal do torneio, na qual teve jogos memoráveis contra Aurora-BOL e Universitario-PER. A equipe vascaína foi eliminada para o Universidad de Chile, de Vargas e Sampaoli, time que foi campeão daquela edição. Confira acima o regulamento e tabela detalhada do Vasco na Copa Sul-Americana;