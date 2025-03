Adversário do Corinthians na Sul-Americana expõe escudo do Vasco

O América de Cali, adversário do Corinthians na Sul-Americana, causou grande burburinho na web com um post curioso e enigmático. O clube colombiano expôs o escudo do Vasco, possível adversário em fases posteriores da competição, por trás dos escudos de seus adversários Corinthians e Racing. A publicação no X foi invadida por torcedores vascaínos, que rapidamente perceberam o emblema cruz-maltino.

Adversários do Vasco na Copa Sul-Americana

Lanús, da Argentina, Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru serão os adversários do Vasco no Grupo G da primeira fase da Copa Sul-Americana. A definição ocorreu em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17). A estreia do Cruz-maltino será contra o Melgar, em Arequipa, na data-base de 2 de abril.

Adversários do Corinthians na Copa Sul-Americana

Em sorteio realizado nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, foi definido que os adversários do Timão no Grupo C do torneio continental: América de Cali, da Colômbia, Huracán, da Argentina, e Racing, do Uruguai. A estreia do Timão será contra o Huracán, na Neo Química Arena.

Regulamento da Sul-Americana

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.