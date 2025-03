Sorteio da Sul-Americana deixou brasileiros com grupos acessíveis

Se o Brasil tem tido amplo domínio na Libertadores, a situação não é a mesma na Copa Sul-Americana. Embora o Athletico-PR tenha conquistado a competição em 2018 e 2021, o histórico recente das equipes brasileiras não é dos melhores. São Paulo e Cruzeiro foram vice-campeões em 2022 e 2024, respectivamente. O sorteio da Copa Sul-Americana definiu grupos acessíveis para os clubes brasileiros, que buscam melhorar seu desempenho na competição.

Entre os representantes do país nesta fase estão: {Atlético-MG}, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória.

Eliminado da Libertadores pelo Barcelona-EQU, o Corinthians agora precisa definir sua abordagem para a Sul-Americana. A equipe reencontra o Racing-URU, adversário na fase de grupos de 2024, quando empatou no Uruguai e venceu por 3 a 0 na Neo Química Arena. O time alvinegro teve boas campanhas recentes no torneio, alcançando a semifinal em 2019, 2023 e 2024, mas caiu na última edição para o Racing-ARG, que se sagrou campeão ao bater o Cruzeiro na final.

O Grêmio, vice-campeão gaúcho, será o cabeça de chave do Grupo D e terá como adversários o Godoy Cruz, da Argentina, o Luqueño, do Paraguai, e o Atlético Grau, do Peru.

O Fluminense, por sua vez, disputará o Grupo F contra Unión Española, do Chile, Once Caldas, da Colômbia, e GV San José, da Bolívia. Mas a competição não deve ter foco do Tricolor carioca ao menos antes do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho.

Em crise com credores e em plena recuperação judicial, o Vasco estará no Grupo G, ao lado de Lanús, da Argentina, Academia Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru. O clube carioca fará sua estreia contra o Melgar fora de casa, seguido por jogos em São Januário contra Academia Puerto Cabello e Lanús. Na segunda metade da fase de grupos, enfrentará Puerto Cabello e Lanús como visitante e encerrará a campanha contra o Melgar, em casa. Um fato curioso é que o time venezuelano tem como treinador Vasco Faísca.

Um dos times com maior poderio econômico do país, o Atlético-MG está no Grupo H e jogará contra Caracas, da Venezuela, Cienciano, do Peru, e Deportes Iquique, do Chile. Cabeça de chave, o Galo estreia fora de casa na semana do dia 2 de abril. Como o Fluminense, o foco do time dirigido por Cuca deve ser o Brasileiro e a Copa do Brasil, em um primeiro momento.

O Cruzeiro, vice-campeão da edição passada, enfrentará Palestino, do Chile, Unión Santa Fe, da Argentina, e Mushuc Runa, do Equador, iniciando sua campanha contra os argentinos como visitante. Já o Vitória terá como adversários no Grupo B o Defensa y Justicia, da Argentina, Universidad Católica, do Equador, e Cerro Largo, do Uruguai.

Após a definição dos grupos, cada equipe disputará seis partidas entre os dias 2 de abril e 28 de maio. Apenas os primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados terão que enfrentar, em um playoff disputado entre 16 e 23 de julho, os times que terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores para garantir um lugar no mata-mata.