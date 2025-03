Rizek revela motivo do desinteresse do Flamengo por Neymar

O jornalista André Rizek revelou na última segunda-feira (17) o motivo do desinteresse do Flamengo pela possível contratação de Neymar. Durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, o comunicador apontou o treinador Filipe Luís e o dirigente de futebol José Boto como os principais responsáveis pela não investida do clube na contratação do astro do futebol internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rizek elogiou a postura da direção do clube rubro-negro. Para ele, a decisão de Filipe Luís e José Boto foi de extrema personalidade. Contudo, o jornalista pontuou que apenas o tempo irá poder dizer se a escolha foi correta ou não.

- Vou entrar em um assunto polêmico. Não é novidade, até porque alguns veículos noticiaram. Filipe Luís e José Boto tomaram uma decisão muito corajosa, que foi não se interessar por Neymar no Flamengo. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras porque é um assunto muito polêmico. Ninguém discute que Neymar é um craque. Mas a informação que eu tenho é que Filipe e Boto não se interessaram quando houve a possibilidade de Neymar voltar ao Brasil - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Eles passaram dias pesquisando, conversando, ligaram para o Jorge Jesus, pesaram os prós e os contras e optaram por não avançar. Não vou julgar se é certo ou errado, mas é uma decisão muito corajosa para um treinador que está começando agora e poderia ter o Neymar como um escudo, coisa que eu acho que ele é no Santos. O Flamengo optou por seguir uma outra linha de contratação. Se foi certo ou errado, o tempo vai dizer, mas mostra que o Filipe Luís tem muita personalidade. Não foi uma decisão simples, passaram dias conversando. Aí também ligaram para o Jorge Jesus e a resposta não foi das mais animadoras - concluiu.

➡️ Flamengo TV: Clube anuncia João Guilherme e Daniela Boaventura em novo projeto

Neymar x Flamengo

Sem o interesse do clube carioca, Neymar teve as portas abertas para retornar ao Santos, clube o qual se tornou atleta profissional. Agora, ele será rival direto do Flamengo no Brasileirão de 2025. O confronto direto entre as equipes no torneio está previsto para acontecer no dia 16 de julho.

continua após a publicidade

A presença do camisa 10 do Alvinegro na partida não é certa. Isso porque, o atual contrato com o clube santista se encerra no dia 30 de junho. Ou seja, dias antes do confronto. Vale destacar, que Neymar ainda pode chegar a um acordo por uma extensão com o Santos, mas até o momento, não existem negociações.